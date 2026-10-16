Emiliano Yacobitti se cruzó con Alejandra Monteoliva por los incidentes en la Marcha Universitaria: “El presidente no está por encima de la ley”.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, cruzo a la ministra de Seguridad por los incidentes en la Marcha Universitaria el pasado jueves. Durante el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario hubo enfrentamientos con la policía.

Alejandra Monteoliva había posteado tras la manifestación en la red social X: “Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. En Argentina nadie está por encima de la ley”.

La respuesta de Emiliano Yacobitti a Alejandra Monteoliva

Yacobitti sostuvo hoy que “nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente”, al responder un posteo de Alejandra Monteoliva quien minimizó la incidencia de la Marcha Federal Universitaria, realizada este jueves, y que derivó en algunos incidentes en las inmediaciones del Congreso. En su respuesta en las redes, Yacobitti sostuvo: “Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Por eso tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario”.

Yacobitti cruzó a la ministra de Seguridad por su puiblicación minimizando la Marcha Universitaria (Fuente: El Cronista)

Luego, y en declaraciones al canal Todo Noticias (TN), remarcó: “El acto se hizo por completo, hablaron todos los oradores. Al final del acto una minoría protagonizó hechos violentos. La policía debería identificarlos. Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes”. “Obviamente, soy el primero en repudiar cualquier tipo de hecho de violencia. En ese sentido, la policía fue ineficiente porque lo primero que tiene que hacer es identificar a los violentos para que todos puedan expresarse con tranquilidad”, concluyó.

El Gobierno denunció un “ataque a la democracia” y apuntó a “grupos de tareas”

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, repudió los destrozos ocacionados durante la quinta Marcha Federal Universitaria de este jueves.

Torrendell atribuyó los incidentes registrados a organizaciones que “generan ataques a la democracia”. Además, aseguró que el Gobierno tiene identificados a esos grupos.

“Recién hablaban de vándalos; estos son grupos de tareas , o sea, está claro que hay organizaciones y es recurrente, está muy a la vista”, afirmó el funcionario en una entrevista con Radio Mitre, un día después de la movilización frente al Congreso.

Estudiantes, docentes y asociaciones sociales y políticas reclaman por el Financiamiento Universitario en la 5ta Marcha Federal Universitaria. Damian Dopacio

“Hay organizaciones que se dedican a generar ataques a la democracia por esta vía. Sucede en todo el mundo, obviamente, no es una excepción la Argentina, pero lamentablemente es recurrente”, agregó.

Según el secretario, “se tiene identificado quiénes son, son los mismos grupos”. Consultado sobre por qué no se detiene a sus integrantes, respondió: “Entiendo que estarán haciendo esas tareas, que es lo que deben hacer”.

Qué pasó frente al Congreso

Durante la jornada del jueves, manifestantes se enfrentaron a un cordón policial en las inmediaciones del Congreso. La Policía respondió con camiones hidrantes a los piedrazos y a los intentos de derribar una valla.

Pese a los incidentes, los organizadores realizaron con normalidad el acto principal, que comenzó a las 16 frente al Congreso con la lectura de un documento conjunto.

Estudiantes, docentes y no docentes reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La movilización coincidió con la sesión especial que pidió la oposición en Diputados para derogar el DNU 70/2023, que no avanzó por falta de quórum.

Ante las versiones opositoras que vinculan a esos grupos con el Gobierno y la SIDE, Torrendell sostuvo que el Ejecutivo busca “la paz, la tranquilidad” en el espacio público.

“Todo el tiempo estamos diciendo que toda manifestación pacífica es correcta. Eso es evidente y no hay ningún problema”, señaló.

“Cuando comienzan a organizar este tipo de actos violentos, ¿por qué camino van?”, cuestionó.

“Cuando uno desarrolla violencia en el espacio público, lo que está cuestionando en última instancia es la República y la democracia, eso está clarísimo”, remarcó. “Si no se manifiesta pacíficamente y listo, que es lo que está dentro de la ley”, completó.

El reclamo por el financiamiento

Sobre el reclamo universitario, el secretario reconoció que “en la democracia podemos opinar distinto”. Sin embargo, aseguró que “el Gobierno sí cree que está cumpliendo con la ley” y que litiga en tribunales los puntos en los que discrepa.

“Cumplir la ley es pagar lo que se debe dentro de lo técnicamente adecuado”, aclaró. También planteó que el Congreso “tiene que definir de dónde se sacan esos recursos”.

Torrendell enmarcó la discusión en la política fiscal del Gobierno: “Hay un país que adhiere mayoritariamente y algo que es lo lógico, que es tratar de tener, cuidar los recursos, tener un superávit fiscal”.

Además, recordó que el Congreso aprobó una ley de presupuesto para este año y que, tras un fallo judicial, “el Gobierno aumentó los recursos para universidades fuertemente”.