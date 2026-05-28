“Tengo un grupo de amigos que cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días”, dijo el jefe comunal.

El Mundial 2026 todavía no empezó, pero ya da qué hablar y no solo en el ámbito futbolístico. Incluso, en las últimas horas generó polémica en el círculo político. Roly Santacroce, el intendente de la ciudad de Funes, Santa Fe , solicitó una licencia oficial ante el Concejo Deliberante con el objetivo de viajar a vivir el torneo junto a su grupo de amigos.

Ante el ruido que despertó el pedido, el jefe comunal dio sus explicaciones. “Voy a todos los mundiales”, dijo.

Santacroce fue elegido intendente de la ciudad de Funes, ubicada a pocos minutos de Rosario, en dos oportunidades: su primer mandato fue en 2019 y fue reelegido en 2023 para el período que ocupa actualmente.

El intendente que quiere ir al Mundial y generó polémica

El jefe comunal no ocultó los motivos de su viaje y dejó una frase que encendió el debate en medio de la crisis económica: “Tengo un grupo de amigos que cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días”, dijo.

Santacroce, un apasionado confeso de la Selección, explicó además que este viaje no es una excepción en su vida. Según sus palabras, será la séptima vez que asiste a una Copa del Mundo, una tradición que mantiene desde hace décadas junto a sus allegados más cercanos.

“Fui a seis mundiales: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy, como todos los mundiales”, dijo en diálogo con Cadena 3.

“Tengo un grupo de amigos que cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días”, dijo el jefe comunal.

El pedido de licencia lo hizo ante el Concejo Deliberante, dado que la ausencia superará los cinco días previstos. Carlos Olmedo, titular del Concejo, será quien lo reemplace durante su viaje.

Finalmente, en dichos que generaron mayor polémica, justificó su viaje debido a la carga laboral que tuvo durante el año. “Son unos días nada más, pero a mí me hace muy bien y lo necesito realmente. Trabajo mucho. No tuve vacaciones”, argumentó.

Quién es Roly Santacroce

Identificado originalmente con el peronismo y con un pasado reciente dentro del Frente de Todos, Santacroce, de 58 años, supo recalcular su posición política en el último tiempo. Actualmente, el intendente de Funes está alineado con Provincias Unidas, el espacio que nuclea a distintos gobernadores del interior y que integra de forma activa el mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro.

En sus redes sociales, el intendente no oculta su fanatismo por el fútbol. Incluso compartió las dos oportunidades en las que se encontró con Lionel Messi, quien lo invitó a su casa luego de ser declarado ciudadano ilustre de Funes.

Aunque el pedido de licencia administrativa es un derecho contemplado para los funcionarios, quienes cuestionaron el viaje se refirieron al contexto del país, principalmente, llovieron críticas de la oposición local. Apuntaron al alejamiento de la gestión en un momento complejo para los municipios.