Bombazo de la Selección de España | Citó a otros nueve jugadores: quiénes son y cuál es su rol antes del Mundial 2026

La Selección Española de Luis de la Fuente ya tiene todo listo para el Mundial 2026. El técnico dio a conocer la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a España en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, la convocatoria incluye un detalle que ha generado gran interés entre los aficionados: la inclusión de 9 jugadores de apoyo. Ahora bien, muchos se preguntan cuál es su rol y si participarán de la cita más importante a nivel de selecciones.

Bombazo de la Selección de España | Citó a otros nueve jugadores: quiénes son y cuál es su rol antes del Mundial 2026 EFE

¿Cuándo y por qué se incorporan los jugadores de apoyo?

La concentración de la Roja arranca el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Algunos de los 26 convocados llegarán más tarde debido a compromisos europeos, como la final de la Champions League o la Conference League. Para que los entrenamientos se desarrollen con normalidad desde el primer día, De la Fuente ha convocado a estos nueve jóvenes talentos .

Los jugadores de apoyo permanecerán con el equipo hasta el amistoso contra Irak, programado para el 4 de junio en Riazor (A Coruña). Después de ese partido, regresarán a sus clubes y no viajarán al segundo amistoso contra Perú en Puebla (México) ni al Mundial.

Es importante aclarar su rol: no son suplentes ni integran la prelista de 55 jugadores. Por tanto, en caso de baja durante la competición, no podrían ser llamados para reemplazar a nadie.

¿Quiénes son los 9 futbolistas de apoyo llamados a la Selección de España?

Su función principal es puramente preparatoria: ayudar a mantener la intensidad y el número necesario en los entrenamientos de la primera fase. Muchos de ellos han destacado en sus clubes o en las categorías inferiores de la Selección, por lo que esta es una gran oportunidad para vivir el ambiente de la Absoluta:

Marc Bernal (FC Barcelona)

Javi Rodríguez (RC Celta)

Jesús Rodríguez (Como 1907)

Leo Román (RCD Mallorca)

Gonzalo García (Real Madrid CF)

Sergio Gómez

Jon Martín

Beñat Turrientes (Real Sociedad)

Javi Guerra (Valencia CF).

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La lista de 26 convocados de España para el Mundial 2026

La lista de convocados a la Selección Española tiene un detalle histórico, dado que no hay representantes del Real Madrid por primera vez en la historia. Además, hay novedades entre los citados: