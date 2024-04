-¿Cúal es el nivel de peligro que hay en Medio Oriente ante la eventual proliferación de arsenal nuclear de Irán en este momento?

-EL OIEA mantiene inspecciones permanentes en Irán pero los niveles de controles y el acceso de nuestros inspectores no es el que se debería dar por el carácter del plan nuclear de Irán que enriquece uranio en un 60% (los niveles para generar armas nucleares están en el orden del 90%.) Es decir que están capacidad de producir material nuclear de grado militar.

-¿Podría tener Irán armas o bombas nucleares para desplegar en la región?

-No implica que tengan armas nucleares pero la situación es inquietante.

-¿Por qué dice eso?

-Le daré un ejemplo. Recientemente altos funcionarios del gobierno iraní han dicho que Irán tiene todos los elementos para producir un arma nuclear pero no lo hacen porque supuestamente la religión no se los permite. Más allá de las consideraciones de tipo religioso Irán no puede tener armas nucleares porque forma parte del tratado de no proliferación de armas nucleares que verificamos desde OIEA. Es decir que tienen una obligación jurídica de no dotarse de armas nucleares.

Consecuentemente sumamos este tipo de afirmaciones a la falta de transparencia en ciertas actividades pasadas tenemos una situación que dista de ser ideal en el marco de la gran inestabilidad en Medio Oriente.





-¿No hubo algún tipo de acuerdo previo de la OIEA con el gobierno de Irán?

-Si , hace un año viajé a Irán y me reuní con el presidente, el canciller, y la s autoridades nucleares y acordaron mecanismos para destrabar los puntos oscuros que alertamos.

-¿Cuáles son esos puntos oscuros?

-Se trata no solo de los niveles de enriquecimiento de uranio sino también el origen de ciertas huellas de uranio enriquecido en sitios no declarados. Hay áreas oscuras y por eso EL OIEA no puede afirmar que todas las actividades nucleares de Irán sean pacíficas.

-¿Qué dicen los informes de relevamiento de la OIEA en Irán?

-Los informes reflejan todo esto que le comento. Es por ello que se debe clarificar de manera urgente la situación.

-¿Qué va a hacer en lo inmediato teniendo en cuenta los recientes ataques de Irán a Israel?

-Vamos a viajar a Teherán para mantener conversaciones con el gobierno para así aventar cualquier tipo de amenaza nuclear. si bien no hay hoy una vinculación explícita con el desarrollo de armas nucleares en Irán sí existen indicaciones indirectas que deben clarificarse.

-¿A que se refiere con esto?