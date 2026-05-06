El caso del crucero MV Hondius con brote de hantavirus abre un nuevo foco de tensión institucional y sanitaria en España. Mientras el Gobierno confirma su llegada, Canarias mantiene reservas y reclama más información. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró que la solicitud para atracar en un puerto de Tenerife “se está estudiando”. La petición fue elevada por la naviera a la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife. En paralelo, el Ejecutivo central confirmó que el barco atracará el sábado en el puerto de Granadilla de Abona. Desde allí se pondrá en marcha un operativo para evacuar a los pasajeros a sus países de origen. El brote de hantavirus a bordo del MV Hondius se declaró días después de que el barco partiera desde Ushuaia. Según datos difundidos por la Organización Mundial de la Salud, afecta a siete personas. Hasta el momento, tres pasajeros han fallecido como consecuencia del virus. Se trata de la cepa Andes, la única de la que se ha documentado transmisión entre humanos. A pesar de estos datos, las autoridades sanitarias han señalado que actualmente todos los pasajeros que permanecen en el barco están asintomáticos, tras la evacuación de los casos con síntomas. El Ejecutivo canario ha mostrado su desacuerdo con el plan de trasladar el barco a las islas. Clavijo fue claro al señalar que “no tiene sentido” que los pasajeros desembarquen en Canarias si “están técnicamente sanos y no hay contagio”. Además, criticó la falta de información por parte del Gobierno central. “No sabemos cuál es el acuerdo con la Organización Mundial de la Salud”, afirmó, reclamando mayor transparencia y coordinación institucional. También planteó dudas sobre la logística del operativo, preguntándose por qué no se realiza la repatriación directamente desde Cabo Verde, donde se encuentra el barco. El plan del Gobierno contempla que el crucero llegue a Granadilla de Abona, un puerto con baja actividad situado cerca del aeropuerto de Tenerife Sur. Desde allí se organizará la salida de los pasajeros. Los especialistas coinciden en que el riesgo de transmisión a la población general es bajo. La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología afirmó que “no hay un tratamiento específico, ni vacuna”. También explicó que la atención médica temprana es clave para evitar complicaciones. La detección precoz permite trasladar a los pacientes a la UCI antes de que desarrollen insuficiencia respiratoria grave. Además, subrayó que normalmente no hay transmisión de persona a persona, salvo en condiciones muy concretas como las que se dieron en el barco. La llegada del crucero con hantavirus mantiene abiertos varios escenarios. Mientras el Gobierno avanza con el plan de evacuación, Canarias insiste en que necesita más información para actuar. El presidente autonómico ha pedido “lealtad, información y colaboración”, subrayando la necesidad de coordinación ante una situación que calificó como “totalmente extraordinaria”. El hantavirus no es un virus nuevo, pero sí presenta características que generan preocupación en contextos cerrados. Su capacidad de provocar cuadros graves lo convierte en una amenaza relevante en entornos específicos. A diferencia de otros virus como el coronavirus, no presenta transmisión comunitaria sostenida. Sin embargo, su tasa de mortalidad puede alcanzar entre el 30 % y el 50 % en algunos casos. El brote registrado en el crucero corresponde a la misma cepa Andes del hantavirus, una variante característica de la Patagonia argentina y chilena y la única con transmisión entre personas documentada en condiciones específicas. Desde que el hantavirus comenzó a ser vigilado sistemáticamente en la década de 1990, la enfermedad provocó más de 200 muertes en la Argentina y más de 300 en Chile, dos de los países más afectados de Sudamérica. En la Argentina, los registros oficiales y revisiones epidemiológicas indican que entre 1995 y 2024 se produjeron al menos 200 fallecimientos, a los que se sumaron 32 muertes adicionales en la temporada 2025‑2026, la más grave desde que existen estadísticas comparables, según el Ministerio de Salud y reportes del Boletín Epidemiológico Nacional y de la Organización Panamericana de la Salud. En Chile, donde circula exclusivamente el virus Andes (de mayor letalidad), el Ministerio de Salud y el Departamento de Epidemiología (DEIS) informan más de mil casos confirmados acumulados desde 1995, con una letalidad histórica cercana al 30‑40%, lo que eleva el número de fallecidos a entre 300 y 350 personas; solo entre 2025 y comienzos de 2026 se registraron al menos 18 muertes, según boletines oficiales. En este escenario, la gestión del crucero MV Hondius se convierte en una prueba clave para la coordinación entre autoridades sanitarias y políticas.