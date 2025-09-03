Qué se vota este domingo 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires

El domingo 7 de septiembre de 2025, tendrá lugar las Elecciones legislativas en Buenos Aires. Se trata de un distrito clave pensando en una votación nacional, dado que concentra el 40% del padrón nacional.

En esta ocasión, se votará una parte de los representantes legislativos de la legislatura bonaerense, quienes ocuparán su banca por los próximos cuatro años. Divido en ocho secciones electorales, cada una elegirá diferentes cargos en juego.

Elecciones Buenos Aires 2025: ¿qué se vota este domingo?

Durante este domingo, los ciudadanos bonaerenses elegirán legisladores provinciales y representantes de los concejos deliberantes municipales.

No se trata de una renovación total, dado que la legislatura bonaerense tiene mandatos que duran cuatro años, con una renovación parcial cada dos. En total, estos serán los cargos que se elegirán:

23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes.

46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

Concejales y consejeros escolares en los distintos municipios.

¿Quiénes son los candidatos de este domingo?

Buenos Aires se divide en ocho secciones electorales durante este domingo, lo cual no solamente organiza la competencia local, sino que establece cuál será el cargo que votan en cada distrito.

Cada una de las secciones está comprendida por un número de municipios y con una cantidad determinada a renovar. Estos son los candidatos:

Primera sección electoral

24 municipios, entre ellos, San Isidro, Pilar, Tres de Febrero, San Miguel y Tigre, entre otros

4.600.000 personas habilitadas para votar

Eligen 8 senadores provinciales

Entre los principales candidatos, está Diego Valenzuela (Alianza LLA), Gabriel Katopodis (Fuerza Patria), Julio Zamora (Somos Buenos Aires), Romina Del Pla (FIT) y Lucas Correa (Nuevo MAS).

Segunda sección electoral

Compuesto por 15 municipios, tal como Zárate, San Antonio de Areco o Pergamino, entre otras.

600.000 bonaerenses habilitados

Votan 11 diputados provinciales

Entre los principales candidatos, está Natalia Blanco (Alianza LLA), Diego Nanni (Fuerza Patria), Florencia González y Juan Bautista Altamirano (Nuevo MAS)

Tercera sección electoral

Lo componen 19 partidos del sur y oeste del AMBA. Por ejemplo, Quilmes, La Matanza, Avellaneda, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Berazategui o Florencio Varela.

Hay 5 millones de electores, lo que la convierte en la sección con más personas

Renuevan 18 diputados provinciales

Los principales candidatos son Maximiliano Bondarenko (Alianza LLA), Verónica Magario (Fuerza Patria), Pablo Domenichini (Somos Buenos Aires), Nicolás Del Caño (FIT), Juan Cruz Ramat y María Paz Álvarez (Nuevo MAS).

Cuarta sección electoral

Hay 19 municipios del noroeste bonaerense, tal como Chivilcoy, Junín, Lincoln, Trenque Lauquen, 9 de Julio

Son 520.000 votantes

Eligen 7 senadores provinciales

Entre los candidatos, está Gonzalo Cabezas (Alianza LLA), Diego Videla (Fuerza Patria), Pablo Petrecca (Somos Buenos Aires), Alejandro Martínez (FIT), Emilio Almada (Nuevo MAS).

Quinta sección electoral

Compuesto por 27 partidos bonaerenses, como General Pueyrredón, Pinamar, Lobería, Villa Gesell o La Costa, entre otros.

Hay más de 1,2 millones de votantes registrados

Eligen 5 senadores provinciales

Los candidatos que encabezan las listas son Guillermo Montenegro (Alianza LLA), Fernanda Raverta (Fuerza Patria), Fernando Martini (Somos Buenos Aires), Alejandro Martínez (FIT), Marcos Pascuan (Nuevo MAS)

Sexta sección electoral

22 partidos lo componen, tal como Bahía Blanca, Patagones, Saavedra, Tornquist o Coronel Dorrego.

Alrededor de 600.000 electores habilitados

11 diputados provinciales en juego

Los principales candidatos son Oscar Liberman (Alianza LLA), Alejandro Di Chiara (Fuerza Patria), Andrés De Leo (Somos Buenos Aires), Paula Abal (Nuevo MAS)

Séptima sección electoral

Hay 8 municipios en total: Azul, Bolívar, Olavarría, General Alvear, Roque Pérez, Tapalqué, Saladillo y Veinticinco de Mayo

300.000 personas en el padrón

Renuevan 3 senadores provinciales

Entre los principales candidatos, está Alejandro Speroni (Alianza LLA), María Inés Laurini (Fuerza Patria), Matías Balsamello (Somos Buenos Aires), Sofía Carneiro y Ramiro Manini (Nuevo MAS)

