Elecciones PBA: quiénes son los candidatos para la Cuarta Sección en Buenos Aires
El próximo 7 de septiembre de 2025, los bonaerenses irán a las urnas para elegir nuevos representantes en la Legislatura provincial.
El próximo 7 de septiembre de 2025, los bonaerenses irán a las urnas para elegir nuevos representantes en la Legislatura provincial. En la cuarta sección electoral, que abarca el noroeste de la provincia de Buenos Aires, varios candidatos buscarán ocupar las bancas del Senado y la Cámara de Diputados provincial.
¿Qué se vota en las elecciones PBA 2025?
En estas elecciones legislativas de medio término se renovará la mitad de la Legislatura bonaerense. Específicamente, se elegirán 46 diputados provinciales y 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en los municipios.
¿Cómo está compuesta la cuarta sección electoral de PBA?
Compuesto por 19 municipios -con más de 520.000 electores-, elige en septiembre siete senadores provinciales.
Sus partidos son Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.
Principales candidatos de la cuarta sección
Unión por la Patria (Peronismo)
Andrea Passerini encabeza la lista de candidatos a senadores provinciales por Unión por la Patria en la cuarta sección.
Passerini, oriunda de Carlos Casares, lidera la nómina peronista en esta región del noroeste bonaerense.
La lista de candidatos titulares incluye a:
- Andrea Passerini (1° lugar)
- Fabio Carlos Bollini (2° lugar)
- Laura Cecilia Fernández Cagnone
- Luis María Speranza
- María Eugenia Bozzone
- Juan José Plou
- María Cristina Corrao
Entre los suplentes se encuentran Daniel Héctor Ramello, María Vanesa De Pietro, Fernando Daniel Pasquali y Cintia Guadalupe Ferro.
La Libertad Avanza
El frente oficialista nacional presentó una lista encabezada por Gonzalo Cabezas como primer candidato a senador provincial por la cuarta sección. La nómina completa de candidatos titulares de La Libertad Avanza incluye:
- Gonzalo Cabezas (1° lugar)
- Analía Balaudo (2° lugar)
- Matías Ranzini (3° lugar)
- Daniela Monzón (4° lugar)
- Gustavo Bories (5° lugar)
- Julieta Arce (6° lugar)
- Ignacio Grego (7° lugar)
La lista libertaria cuenta con el respaldo de la alianza con el PRO y busca disputar el espacio opositor en una región tradicionalmente competitiva.
Somos Buenos Aires
La coalición opositora Somos Buenos Aires presenta en la cuarta sección una lista encabezada por Pablo Petrecca, actual intendente de Junín. Esta alianza agrupa a la UCR, sectores peronistas disidentes, intendentes del PRO que se alejaron del oficialismo nacional, la Coalición Cívica ARI y el GEN.
La lista de candidatos a senadores incluye:
- Pablo Petrecca (intendente de Junín)
- Natalia Quintana
- Guillermo Britos
- Maitén Agüero
- Martín Borrazas
- Soledad Adamini
- Juan Esponda
Petrecca lidera la propuesta de Somos Buenos Aires en la cuarta sección tras su ruptura con el PRO y su rechazo a la alianza con La Libertad Avanza.
Su incorporación fue clave para consolidar un espacio alternativo en la región, sumándose otros intendentes como María José Gentile (9 de Julio), Gilberto Alegre (General Villegas) y Javier Martínez (Pergamino).
Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U)
La izquierda también competirá en la cuarta sección con su tradicional espacio unificado, el FIT-U, que reúne al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) y otros sectores de izquierda.
- Luciano Roggero
- Rosalía Rodas
- Eduardo Bunster
- Nancy Farías
- Emiliano Rivarola
- Florencia Toledo
- J. Carlos Herrero
Fuerza Patria
- Diego Videla
- Valeria Arata
- Germán Lago
- Sol Fernández
- Diego Ibáñez
- Julieta Garello
- Silvio Caprioli
Nuevos Aires
- Analía Esperón
- Gastón Quinteros
- Eduarda Quiña
- Gabriel González
- Vilma Gómez
- Carlos Sadoc
- Karen Godoy
Unión y Libertad
- Lorena Sgur
- Gastón Alberdi
- Nélida Villamayor
- Manuel Lugones
- Cecilia De Santo
- Ángel Sánchez
- Silvia Román
Alianza U. Liberal
- Carlos D'Alfonso
- Susana López
- Alberto Orol
- Nelly Nasso
- Dante González
Fte. Patriota Federal
- Sandra García
- Norberto Delgado
- Maricel Ponte
- Eduardo Figgini
- Sofía Leonelli
- Alexis Trujillo
- Nancy Mamonde
Es con Vos
- Gustavo Arabia
- Gladys Laurelli
- Jordan Jatip
- Leila Pizzello
- Carlos González
- M. Cecilia Alsina
- José Luis Ledesma
Política Obrera
- Sonia Rodríguez
- Fidel Rodríguez
- Laura Battaglino
- Nicolás Miranda
- Elsa Primiani
- Roberto Galarse
- Laura Negrete
Nuevo MAS
- Emilio Almada
- Melina Barreal
- Carlos Santagata
- Paula Bosco
- Oscar Juárez
- Silvia Lobos
- Nicolás Guagnini
Constr. Porvenir
- Horacio Ghinaudo
- Claudia Amaya
- Jerónimo Sunsundeguy
- Mayra Escurra
- Oscar Sunsundeguy
- Silvana Randone
- Carlos Fernández
Val. Republicanos
- Pedro Barrera
- Jorgelina Agüero
- Jorge Porcu
- Yésica Saccella
- José Villafañe
- Josefina Ávalos
- Luciano Ducasse
Tiempo de Todos
- Patricia Urquiza
- César Ibarra
- Carolina Antoniz
- Hugo Zanetti
- Laura Amodio
- Cristian Espósito
- Fátima Monteros
Partido Libertario
- Alejandro Franco
- Estefanía Russo
- Daniel Russo
- Romina Sosa
- Sergio Musso
- Silvina Ibañez
- Edgardo Ridolfi
Las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires se realizarán el domingo 7 de septiembre de 2025. Es la primera vez desde 2003 que los comicios provinciales bonaerenses se llevan a cabo en una fecha distinta a las elecciones nacionales.
Los ciudadanos habilitados para votar incluyen no solo a los argentinos nativos y por opción, sino también a más de un millón de extranjeros residentes en la provincia que están empadronados.
Las más leídas de Economía y Política
ANSES modificó el calendario de pagos de septiembre 2025: cuándo cobran jubilados, pensionados y AUH
Cambian los cajeros automáticos: a partir de septiembre solo se podrá extraer esta cantidad de efectivo
Destacadas de hoy
Members
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
Las claves de inversión del "Gurú del Blue": cuántos dólares tener, a qué apostar y cómo hacerlo
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del martes 2 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios