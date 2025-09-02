Elecciones PBA: quiénes son los candidatos para la Cuarta Sección en Buenos Aires

El próximo 7 de septiembre de 2025, los bonaerenses irán a las urnas para elegir nuevos representantes en la Legislatura provincial. En la cuarta sección electoral, que abarca el noroeste de la provincia de Buenos Aires, varios candidatos buscarán ocupar las bancas del Senado y la Cámara de Diputados provincial.

¿Qué se vota en las elecciones PBA 2025?

En estas elecciones legislativas de medio término se renovará la mitad de la Legislatura bonaerense. Específicamente, se elegirán 46 diputados provinciales y 23 senadores provinciales , además de concejales y consejeros escolares en los municipios.

¿Cómo está compuesta la cuarta sección electoral de PBA?

Compuesto por 19 municipios -con más de 520.000 electores-, elige en septiembre siete senadores provinciales.

Sus partidos son Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

Principales candidatos de la cuarta sección

Unión por la Patria (Peronismo)

Andrea Passerini encabeza la lista de candidatos a senadores provinciales por Unión por la Patria en la cuarta sección.

Passerini, oriunda de Carlos Casares, lidera la nómina peronista en esta región del noroeste bonaerense.

La lista de candidatos titulares incluye a:

Andrea Passerini (1° lugar)

(1° lugar) Fabio Carlos Bollini (2° lugar)

(2° lugar) Laura Cecilia Fernández Cagnone

Luis María Speranza

María Eugenia Bozzone

Juan José Plou

María Cristina Corrao

Entre los suplentes se encuentran Daniel Héctor Ramello, María Vanesa De Pietro, Fernando Daniel Pasquali y Cintia Guadalupe Ferro.

La Libertad Avanza

El frente oficialista nacional presentó una lista encabezada por Gonzalo Cabezas como primer candidato a senador provincial por la cuarta sección. La nómina completa de candidatos titulares de La Libertad Avanza incluye:

Gonzalo Cabezas (1° lugar)

(1° lugar) Analía Balaudo (2° lugar)

(2° lugar) Matías Ranzini (3° lugar)

(3° lugar) Daniela Monzón (4° lugar)

(4° lugar) Gustavo Bories (5° lugar)

(5° lugar) Julieta Arce (6° lugar)

(6° lugar) Ignacio Grego (7° lugar)

La lista libertaria cuenta con el respaldo de la alianza con el PRO y busca disputar el espacio opositor en una región tradicionalmente competitiva.

Somos Buenos Aires

La coalición opositora Somos Buenos Aires presenta en la cuarta sección una lista encabezada por Pablo Petrecca, actual intendente de Junín. Esta alianza agrupa a la UCR, sectores peronistas disidentes, intendentes del PRO que se alejaron del oficialismo nacional, la Coalición Cívica ARI y el GEN.

La lista de candidatos a senadores incluye:

Pablo Petrecca (intendente de Junín)

(intendente de Junín) Natalia Quintana

Guillermo Britos

Maitén Agüero

Martín Borrazas

Soledad Adamini

Juan Esponda

Petrecca lidera la propuesta de Somos Buenos Aires en la cuarta sección tras su ruptura con el PRO y su rechazo a la alianza con La Libertad Avanza.

Su incorporación fue clave para consolidar un espacio alternativo en la región, sumándose otros intendentes como María José Gentile (9 de Julio), Gilberto Alegre (General Villegas) y Javier Martínez (Pergamino).

Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U)

La izquierda también competirá en la cuarta sección con su tradicional espacio unificado, el FIT-U, que reúne al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) y otros sectores de izquierda.

Luciano Roggero

Rosalía Rodas

Eduardo Bunster

Nancy Farías

Emiliano Rivarola

Florencia Toledo

J. Carlos Herrero

Fuerza Patria

Diego Videla

Valeria Arata

Germán Lago

Sol Fernández

Diego Ibáñez

Julieta Garello

Silvio Caprioli

Nuevos Aires

Analía Esperón

Gastón Quinteros

Eduarda Quiña

Gabriel González

Vilma Gómez

Carlos Sadoc

Karen Godoy

Unión y Libertad

Lorena Sgur

Gastón Alberdi

Nélida Villamayor

Manuel Lugones

Cecilia De Santo

Ángel Sánchez

Silvia Román

Alianza U. Liberal

Carlos D'Alfonso

Susana López

Alberto Orol

Nelly Nasso

Dante González

Fte. Patriota Federal

Sandra García

Norberto Delgado

Maricel Ponte

Eduardo Figgini

Sofía Leonelli

Alexis Trujillo

Nancy Mamonde

Es con Vos

Gustavo Arabia

Gladys Laurelli

Jordan Jatip

Leila Pizzello

Carlos González

M. Cecilia Alsina

José Luis Ledesma

Política Obrera

Sonia Rodríguez

Fidel Rodríguez

Laura Battaglino

Nicolás Miranda

Elsa Primiani

Roberto Galarse

Laura Negrete

Nuevo MAS

Emilio Almada

Melina Barreal

Carlos Santagata

Paula Bosco

Oscar Juárez

Silvia Lobos

Nicolás Guagnini

Constr. Porvenir

Horacio Ghinaudo

Claudia Amaya

Jerónimo Sunsundeguy

Mayra Escurra

Oscar Sunsundeguy

Silvana Randone

Carlos Fernández

Val. Republicanos

Pedro Barrera

Jorgelina Agüero

Jorge Porcu

Yésica Saccella

José Villafañe

Josefina Ávalos

Luciano Ducasse

Tiempo de Todos

Patricia Urquiza

César Ibarra

Carolina Antoniz

Hugo Zanetti

Laura Amodio

Cristian Espósito

Fátima Monteros

Partido Libertario

Alejandro Franco

Estefanía Russo

Daniel Russo

Romina Sosa

Sergio Musso

Silvina Ibañez

Edgardo Ridolfi

Las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires se realizarán el domingo 7 de septiembre de 2025. Es la primera vez desde 2003 que los comicios provinciales bonaerenses se llevan a cabo en una fecha distinta a las elecciones nacionales.

Los ciudadanos habilitados para votar incluyen no solo a los argentinos nativos y por opción, sino también a más de un millón de extranjeros residentes en la provincia que están empadronados.