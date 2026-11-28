La situación económica de la Argentina se agrava, tal como reflejó el más reciente informe del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publicó el INDEC este martes. El país ingresó en recesión técnica y, shock externo mediante —al menos eso aseguran desde el Gobierno—, la escalada del riesgo país y el espiral ascendente del dólar en todas sus variables hacen presión (como siempre) en el bolsillo de los ciudadanos de a pie.

A 11 meses de las elecciones presidenciales de 2027, Javier Milei ya no puede garantizar una reelección por una cuestión que todas las encuestas reflejan con más frecuencia: a la gente no le alcanza la plata.

Lejos quedó aquella discusión planteada el 20 de octubre por el propio Presidente: “Es mentira que la gente no llega a fin de mes”. Los dichos del mandatario pasaron a ser una muletilla que los opositores aprovecharon para tildarlo de insensible y de no entender la realidad de la situación de crisis del país.

De esto mismo se hizo eco un informe de Pulso Research, al que tuvo acceso El Cronista, quien preguntó a los encuestados: “Respecto al sueldo que usted recibe y el total de ingreso familiar, ¿en cuál de estas situaciones se encuentra usted?”.

Solo al 12,9% asegura que la plata “le alcanza bien”, con un 23,8% al que “le alcanza justo, sin grandes dificultades”. En contraste con este acumulado de 36,7%, hay un 61,1% al que no les alcanza el dinero.

Otro dato alarmante es el relativo al ahorro de los argentinos, quienes en un 72,7% dicen que “últimamente” no pueden hacerlo en “ningún mes”. Este índice es tanto más chocante cuando uno toma como referencia aquellos dichos del ministro de Economía, Luis Caputo , quien aseguró el 14 de abril ante empresarios —reunidos por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina— que se venían “los mejores 18 meses de la economía”.

Hace tan solo una semana, Milei se rectificó en una entrevista con la señal de noticias A24, afirmando que “no es que la gente no llega a fin de mes”, sino que “experimentan privaciones” realizando un rollover —patear la deuda para más adelante, en criollo— para enfrentar los pagos del supermercado u otro tipo de necesidades vía crédito.

Al hacer doble clic en el apartado “privaciones”, Pulso preguntó entre los usuarios relevados si adoptaron acciones para cuidar su economía.

En el tope de la lista, en un 40,1% de los casos, los consultados eligieron marcas más económicas, mientras que el 39,6% busca más promociones o descuentos. En tercer lugar (-35,9%) están quienes compran en menor cantidad, una recurrente, si se toma como punto de partida otra medición del INDEC, la de la encuesta de supermercados: que presentó una caída interanual del 3 por ciento.

Uno de tantos otros verticales que se desprende de la keyword “privaciones” es el de la postergación de pagos. Claro es que, para afrontar las obligaciones con acreedores, los hogares optan por la tijera (o motosierra). “Hay que trabajar más o trabajar más gente en la familia. Si no le meto cuatro horitas de Uber, la cosa no cierra”, analizó Guillermo Oliveto en su paso por El Cronista Stream.

“¿Postergó o dejó de pagar algún servicio, impuesto u obligación para poder llegar a fin de mes?”, preguntó Pulso. ¿El resultado? No sorprende. 56,9% ha dicho que sí, pero: ¿en qué recortaron?

La categoría “Servicios de entretenimiento como televisión por cable, internet o plataforma” se llevó el primer puesto con 48,8%; “Servicios como luz, agua o gas”, el segundo, obteniendo un 42,8% de las afirmaciones y “tarjeta de crédito”, un 32%, completando el podio.

Con esta radiografía de las privaciones de los argentinos para llegar a fin de mes, tomada de entre 1200 casos, puede entenderse por qué la desconfianza en el Gobierno ya no le permite aspirar a una victoria holgada en primera vuelta.

Probablemente, el oficialismo necesite de su propia versión del “plan platita” u otro salvataje económico del gobierno de Donald Trump, algo que a priori parece dificultoso con un Congreso eminentemente demócrata, para llegar en buenas condiciones a la elección de 2027 ante una oposición, cuya principal falencia, al menos por ahora, yace en la imposibilidad de encontrar un candidato de consenso.