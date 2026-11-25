El primer informe de Santilli: crecimiento, coparticipación y la nueva estrategia para la obra pública

El jefe de Gabinete Diego Santilli brindará este miércoles su primer informe de Gestión en el Senado. Allí, detallará los proyectos de inversión para Defensa alcanzan los $1,448 billones, con partidas concentradas en la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército. El documento además confirma que el Gobierno prevé iniciar operaciones de crédito público para adquirir dos fragatas y tres submarinos por unos U$S 3.500 millones.

El dato surge de la respuesta del Ministerio de Defensa a una consulta sobre el gasto militar proyectado para 2027. La pregunta, basada en estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), señala que el gasto en Defensa tendría un incremento real del 31,5% durante el próximo ejercicio.

Frente a esa consulta, Defensa detalló que los proyectos de inversión en equipamiento e infraestructura ascienden a $1.448.168 millones, correspondientes a los incisos 4 y 6 del presupuesto. El monto incluye tanto bienes de uso como aplicaciones financieras vinculadas con el reequipamiento.

La Fuerza Aérea concentra la mayor inversión

La mayor partida dentro del esquema presentado por el Gobierno corresponde a la Fuerza Aérea Argentina, con $586.646 millones.

Los recursos estarán destinados a la incorporación y sostenimiento del sistema de armas F-16, además de la infraestructura y las capacidades complementarias necesarias para operar esas aeronaves.

El Presupuesto también contempla recursos para la modernización de radares, la vigilancia aeroespacial y la recuperación de aeronaves Hércules C-130.

El cronograma de incorporación de los F-16 ya tiene una previsión concreta. Defensa informó que durante el primer semestre de 2027 llegarán seis aeronaves, mientras que en el segundo semestre está prevista la recepción de un simulador de vuelo. Las otras seis aeronaves del programa están previstas para 2028.

El programa no se limita a la incorporación de los aviones. El Gobierno también confirmó que prevé adquirir misiles aire-mar para los F-16.

En paralelo, la Fuerza Aérea trabaja en la recuperación de la flota Hércules. Según el informe, actualmente una aeronave está operativa y tres se encuentran en FAdeA, en distintas etapas de inspección y evaluación para determinar los trabajos necesarios para recuperar su disponibilidad.

La Armada: submarinos, fragatas y Ushuaia

La segunda partida más importante corresponde a la Armada Argentina, con $473.937 millones.

El Gobierno prevé utilizar esos recursos para la construcción de la Base Naval Integrada Ushuaia, la modernización de unidades MEKO, la adquisición de aeronaves de exploración P-3 Orion y la incorporación de helicópteros navales livianos.

Pero el dato de mayor impacto aparece a continuación: Defensa informó que está previsto iniciar operaciones de crédito público para adquirir dos fragatas y tres submarinos por un monto estimado de USD 3.500 millones.

El informe agrega qué modelos están bajo análisis. Para los submarinos se evalúan las clases SCORPENE y 209NG, mientras que para las fragatas se encuentra en evaluación la clase FCX20.

La respuesta oficial aclara que la eventual operación de crédito deberá ajustarse a las autorizaciones y mecanismos previstos en la Ley de Administración Financiera y la normativa vigente.

Ushuaia tendrá $ 132.446 millones en 2027

Dentro del programa de la Armada aparece una de las obras que el Gobierno viene presentando como estratégica para el Atlántico Sur.

La Base Naval Integrada Ushuaia tendrá una asignación proyectada de $132.446 millones durante 2027. El esquema plurianual contempla además $45.000 millones para 2026, $60.000 millones para 2028 y $40.000 millones para 2029.

El proyecto incluye dos licitaciones actualmente en trámite.

La primera corresponde a la construcción del Muelle Militar, con un presupuesto oficial de $189.321 millones y un plazo estimado de 36 meses.

La segunda contempla la construcción de galpones modulares y obras complementarias, con un presupuesto oficial de $7.638 millones y un plazo de 548 días corridos.

A la fecha del informe, ninguna de las dos obras tenía adjudicación resuelta, contrato firmado ni acta de inicio. Los procedimientos se encontraban todavía en las etapas de convocatoria y evaluación.

Ejército: TAM 2C, Stryker y Black Hawk

El Ejército Argentino tendrá proyectos de inversión por $275.911 millones.

La planificación para 2027 contempla la continuidad del programa de modernización de los tanques TAM 2C, la incorporación de vehículos blindados Stryker y camiones UNIMOG, además de la adquisición de helicópteros Black Hawk.

El informe no discrimina, dentro de esos $275.911 millones, cuánto corresponde a cada uno de esos programas, por lo que el monto informado funciona como una asignación global para el conjunto de inversiones del Ejército.

Defensa antiaérea y drones

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas tendrá asignados $72.240 millones.

Entre los destinos previstos aparecen la incorporación de un sistema conjunto de defensa antiaérea, sistemas aéreos no tripulados de combate, sistemas antidrones y fusiles Arad.

La incorporación de sistemas antidrones y drones de combate aparece así dentro del mismo paquete presupuestario que incluye las grandes plataformas militares.

El FONDEF y el cambio en la composición del gasto

El informe también permite reconstruir la evolución del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), una de las principales herramientas para financiar el reequipamiento militar.

En 2023, el FONDEF ejecutó $85.132 millones, de los cuales $32.116 millones correspondieron a gastos de capital y $53.016 millones a aplicaciones financieras.

En 2024, la ejecución total alcanzó los $285.056 millones, con $52.526 millones en gastos de capital y $232.530 millones en aplicaciones financieras.

En 2025, el fondo ejecutó $359.824 millones, de los cuales $53.459 millones fueron gastos de capital y $306.365 millones aplicaciones financieras.

Para 2026, el crédito vigente llega a $813.088 millones: $147.980 millones en gastos de capital y $665.108 millones en aplicaciones financieras.

El Ministerio de Defensa aclara que, durante el período analizado, los recursos del FONDEF se canalizaron exclusivamente mediante partidas de bienes de uso y adelantos financieros a proveedores y contratistas, sin registrar ejecución en gastos corrientes.

Radarización y vigilancia del espacio aéreo

El plan de reequipamiento también incluye la ampliación de las capacidades de vigilancia.

Defensa informó que el despliegue de los radares RPA 200 de INVAP continúa en ejecución. En Tierra del Fuego avanzan las obras para instalar un radar en Cabo Domingo, Río Grande, con entrada en funcionamiento prevista para el primer semestre de 2027.

El cronograma contempla además un radar en Resistencia durante el segundo semestre de 2027 y otro en Posadas en 2028.

La Antártida, otro destino de la inversión

El paquete presupuestario incluye además $29.681 millones para Planeamiento Operativo y Servicio Logístico, destinados a la continuidad de las obras de construcción y modernización de la Base Antártica Conjunta Petrel.

El conjunto de partidas muestra así una estrategia de reequipamiento que atraviesa las tres Fuerzas Armadas, pero que concentra sus principales recursos en la recuperación de capacidades aéreas y navales.

El primer lugar lo ocupa la Fuerza Aérea, con el programa F-16 como eje; la Armada aparece en segundo lugar, con Ushuaia y la incorporación futura de submarinos y fragatas; mientras que el Ejército concentra recursos en vehículos blindados, modernización de tanques y helicópteros.

El dato que abre una nueva etapa para la política de Defensa es la previsión de USD 3.500 millones de crédito público para dos fragatas y tres submarinos, una operación que todavía requiere avanzar con los mecanismos de financiamiento y las autorizaciones correspondientes.