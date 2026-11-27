Se trata de un memorando de entendimiento orientado a acercar empresas, ampliar las inversiones y generar oportunidades de negocios.

India dio un paso para estrechar sus lazos comerciales con la mayor economía de América Latina: firmó un acuerdo con Brasil para ampliar el comercio bilateral entre ambos países, con una meta ambiciosa de llevarlo hasta 20,000 millones de dólares hacia 2030. El pacto apunta a sectores estratégicos como los minerales críticos, la salud, la energía y el agro.

India firmó un acuerdo para aliarse con la economía más grande de América Latina

Los protagonistas son India y Brasil, dos gigantes del llamado “Sur Global” y socios dentro del bloque BRICS. Brasil es la economía más grande de América Latina, y India, una de las de mayor crecimiento del mundo y una potencia demográfica. El acercamiento busca aprovechar esa complementariedad: Brasil, fuerte en recursos naturales, alimentos y energía; India, en manufactura, farmacéutica y tecnología.

El acuerdo fue sellado en agosto de 2026 entre la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) y la Confederación de la Industria de India (CII). Se trata de un memorando de entendimiento orientado a acercar empresas, ampliar las inversiones y generar oportunidades de negocios entre ambos países.

Apuntan a llegar a comerciar hasta US$20,000 millones para 2030

El objetivo central del acuerdo es cuantificable: elevar el comercio bilateral hasta los 20,000 millones de dólares para 2030. Es una meta ambiciosa si se la compara con los niveles actuales, y refleja la intención de ambos gobiernos de profundizar una relación que venía creciendo con fuerza en los últimos años.

India y Brasil integran el bloque BRICS, que busca fortalecer los lazos económicos entre las grandes economías emergentes. Fuente: EFE/Andre Borges

Es un acuerdo de cooperación, no un tratado

El documento firmado es un memorando de entendimiento entre organismos de promoción comercial e industrial, pensado para facilitar negocios, inversiones y vínculos entre empresas.

No es un tratado de libre comercio ni crea obligaciones legales entre los Estados. Su valor está en marcar una hoja de ruta y una voluntad política de crecer, con una meta concreta, pero su cumplimiento dependerá de que esos negocios efectivamente se concreten.

El acuerdo identifica varios sectores con potencial de crecimiento para el comercio y la inversión entre ambos países:

Minerales críticos y tierras raras , un área estratégica en la que Brasil e India vienen estrechando su cooperación (Brasil, además, busca que los proyectos desarrollen tecnología nacional).

Farmacéutica y dispositivos médicos (salud).

Bioenergía y biocombustibles.

Fertilizantes.

Agronegocios.

El trasfondo: BRICS y la diversificación de socios

India y Brasil integran el bloque BRICS, que busca fortalecer los lazos económicos entre las grandes economías emergentes y reducir su dependencia de los mercados y las monedas tradicionales.

En un contexto global de tensiones comerciales y de reacomodamiento de alianzas, estrechar vínculos entre dos potencias del Sur Global es, además, una forma de diversificar socios y ganar margen de maniobra.