Empresarios: qué esperan para el dólar y los escenarios para el balotaje

El mano a mano entre Sergio Massa y Javier Milei podría desinflar el escenario de pánico que se manifestó en la cotización de los dólares paralelos en los últimos días, pero también estirar la incertidumbre, según distintos empresarios consultados este domingo.

El círculo rojo, en general, prefería una mejor performance de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Siguió con mucha incertidumbre el derrotero de Milei y sintió pavor cuando recomendó desarmar plazos fijos. En un gesto insólito, las cámaras de bancos salieron abiertamente a pedirle responsabilidad en sus declaraciones.

"Creo que la gente se asustó por las medidas extremas de los últimos días de Milei", analizó un empresario de la construcción, uno de los sectores que veía con más preocupación la avanzada libertaria, sobre todo luego de que el candidato reafirmara su intención de eliminar la obra pública y apelar al sistema de Participación Público Privada.

Javier Milei generó pánico en el círculo rojo cuando recomendó no renovar plazos fijos.

El constructor interpretó que hicieron efecto "la inteligencia de Massa en los anuncios de rebajas de impuestos y el miedo que le metió a la gente de lo que venía". Otro constructor, eufórico, celebraba la diferencia de Massa sobre Milei superior a la esperada: "Se muere lo 'anti' en Argentina", dijo.

El precio del billete

Pero los empresarios miran, ahora, el dólar y las restricciones a las importaciones. "No compro dólares a 1000", dijo ese constructor contento por el buen desempeño del ministro de Economía.

Otros eran más medidos: "Quiero escuchar a Patricia Bullrich. A menos que juegue abiertamente para Milei, todo lo que dé racionalidad, estaciona la efervescencia", dijo un consultor de referencia el mundo pyme. La candidata de Juntos por el Cambio le hizo un guiño a Milei, a reafirmar su oposición al kirchnerismo. El libertario, en tanto, felicitó a Jorge Macri y a Rogelio Frigerio por sus elecciones en Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos y convocó a "terminar con el kirchnerismo".

El precio del dólar sigue en el centro de las preocupaciones.

"Sufrimos tanto estos meses que cualquier escenario que dé algún grado de previsibilidad y nos proteja algo de la ola especulativa que se generó, y no desde las pymes..." empezó Alfredo González, presidente de CAME. "No tenemos espaldas financieras y económicas, todos los rubros pyme vendieron todo o casi todo su stock en estos días", relató.

Otro empresario pyme del conurbano consideró que el escenario de balotaje estira la incertidumbre hasta un estado de "desesperación". Y relató: "Esto va a ser un caos hasta el 19 de noviembre. El viernes nadie vendía dólar blue y el que lo hacía, pedía $ 1350. Imagine lo que será el próximo mes".

El escenario es complejo. "el vale todo de la política está tomando ribetes impredecibles; ponerle números a esta nominalidad es literalmente ciencia ficción", escribió Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, en su reporte previo a las elecciones. "ya no hablamos solo de remover el cepo; hoy hablamos de 'dolarizar sin dólares' con una híper corta", añadió.

Marcelo Fernández, presidente de CGE e integrante de la mesa empresaria "Massa presidente", sostuvo que "el sector industrial valoró al candidato que mejor representaba a la producción y el trabajo". Destacó "la liberación de SIRA y el plan de pagos para los sectores productivos".

La Cámara Argentina de Comercio pidió que la campaña "se desarrolle en un escenario de diálogo" y convocó a los candidatos a "que atiendan las necesidades del comercio y los servicios".

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria, también convocó a los dos candidatos a expresar su mirada sobre el sector productivo.