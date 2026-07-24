Venezuela, México y Brasil bloquearán el ingreso y la salida del país a las personas que posterguen este trámite del pasaporte.

Oficial y confirmado | La Corte Suprema se aparta de la Constitucional y da más poder a los prepensionados

Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y México continúan aplicando controles a quienes quieren ingresar o salir de sus territorios con el pasaporte vencido.

Esta situación puede ocasionar demoras, rechazos o distintos inconvenientes tanto en aeropuertos como en pasos fronterizos.

En términos generales, las aerolíneas y los organismos de migración solicitan que el pasaporte se encuentre vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso a otro país.

No obstante, existen algunas excepciones previstas en acuerdos regionales que contemplan determinados casos.

¿Qué sucede si intenta viajar a Brasil con el pasaporte vencido?

Brasil exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país, de acuerdo con las normas migratorias vigentes.

Antes de viajar a Brasil, los ciudadanos de los países del Mercosur y Estados asociados pueden ingresar al país únicamente con un documento nacional de identidad vigente, sin necesidad de presentar pasaporte para viajes con fines turísticos en la mayoría de las situaciones.

No obstante, tanto las autoridades migratorias como las aerolíneas están habilitadas para rechazar el embarque o impedir el ingreso si el pasajero presenta un DNI vencido, deteriorado o que no cumple con los requisitos establecidos para ingresar al territorio brasileño.

En el caso de los ciudadanos brasileños que viajan al extranjero, deberán presentar la documentación exigida por el país al que se dirijan. Por ese motivo, antes de partir se aconseja comprobar que el pasaporte o el documento de identidad se encuentren vigentes y en condiciones de ser utilizados durante el viaje.

¿Qué exige Venezuela para ingresar o salir del país?

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

En distintos períodos, Venezuela habilitó prórrogas para extender la validez de los pasaportes vencidos. Por ello, en algunos casos específicos es posible utilizar estos documentos luego de su fecha de expiración, siempre que se cumplan las condiciones y disposiciones establecidas por las autoridades migratorias del país.

¿Se puede ingresar a México con el pasaporte vencido?

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, por su parte, también especifica que todos los visitantes deben, de acuerdo con la legislación mexicana, presentar un pasaporte completamente vigente al momento de ingresar.

“Algunas líneas aéreas desean asegurarse de que los viajeros porten un pasaporte con al menos seis meses de validez, para garantizar sus servicios. Por lo anterior, se recomienda ampliamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, indica el organismo.

Qué documentación revisan las autoridades migratorias antes de autorizar un viaje

Antes de permitir el embarque o el ingreso a otro país, las autoridades migratorias y las aerolíneas revisan que la documentación del viajero cumpla con los requisitos establecidos para el destino.

Entre los controles más habituales se encuentran: