Mientras los principales espacios políticos comienzan a delinear sus candidaturas de cara a 2027, una nueva encuesta nacional relevó cómo se posiciona hoy el electorado argentino.

El estudio fue realizado por Trends, consultora de opinión pública e investigación de mercado, entre el 21 y el 28 de julio pasado. El relevamiento incluyó a 2000 argentinos en condiciones de votar en todo el país, a quienes se consultó por su intención de voto de cara a las presidenciales del año próximo.

Según los datos, La Libertad Avanza conserva el primer lugar en las preferencias, seguido de cerca por el peronismo de Cristina Kirchner y Axel Kicillof. No obstante, la ventaja libertaria se redujo de forma sostenida en los últimos meses —llegó a ser de 15 puntos en marzo—, en paralelo a una recomposición de los espacios de la oposición.

El sondeo muestra, además, un escenario adverso para el Gobierno: la imagen negativa de Milei trepó al 60%, su peor marca desde que asumió, mientras que el humor social también se deteriora, con apenas 30% de argentinos que dicen sentir esperanza frente al futuro del país.

Que pasaría si las elecciones presidenciales fueran hoy

Ante la consulta sobre qué espacio votarían en las elecciones presidenciales de 2027, La Libertad Avanza aparece al frente, aunque con una diferencia mucho más acotada respecto del peronismo, que se ubica en segundo lugar:

La Libertad Avanza, postulando como candidato a Javier Milei, toma la delantera con un 32% de intención de voto

El peronismo, teniendo como candidato a Axel Kicillof, aparece justo por detrás de ellos con un 30% de intención de voto

Más atrás aparecen la izquierda, encabezada por Myriam Bregman, con un 10%; el PRO, con Mauricio Macri, con un 9%; y Provincias Unidas, liderada por Maximiliano Pullaro, con un 3%. Además, un 7% de los encuestados optaría por otro espacio político.

Otro dato relevante es que el segmento de indecisos llega al 6% de los encuestados, mientras que un 3% aseguró que votaría en blanco.

Qué pasaría si las elecciones se definieran en un ballotage

Al consultar por un eventual ballotage entre Javier Milei y Axel Kicillof, el estudio muestra un escenario de máxima paridad. El Presidente se impondría por apenas un punto porcentual: obtendría el 41% de los votos frente al 40% del gobernador bonaerense.

La diferencia entre ambos candidatos se fue acotando desde enero, cuando alcanzó su mayor distancia. En ese momento, el 49% de los encuestados aseguraba que votaría a Javier Milei, mientras que el 35% elegía a Axel Kicillof.

Entre enero y marzo, la intención de voto de Axel Kicillof fue creciendo hasta alcanzar el 45%, mientras que la de Javier Milei descendió al 42%. Ese fue el único mes en el que el relevamiento mostró una ventaja para el peronismo.

En junio, la intención de voto de Milei volvió a crecer hasta el 43%, mientras que Kicillof se mantuvo en el 41%. Desde entonces la distancia volvió a acortarse y, en la última medición, apenas un punto porcentual separa a ambos candidatos.

Un dato que puede complicar a Milei

El estudio indaga, además, en cuál es, para los encuestados, el principal problema del país y presenta los resultados en una nube de palabras que presenta dos datos “clave” para leer el momento político.

“Economía” volvió a liderar las respuestas espontáneas, desplazando a “Corrupción”, un término que había escalado al tope mientras se sostenía en agenda el escándalo Adorni. Muy cerca de esta última aparece “Salarios”.

El corrimiento no es casual. La corrupción es un tema que se enciende y se apaga con la coyuntura mediática; la economía y el poder adquisitivo, en cambio, son variables de fondo, y su evolución depende casi por completo de las decisiones del propio Gobierno.

El dato se cruza, además, con un humor social cada vez más adverso: los sentimientos negativos treparon al 55% y los positivos cayeron al 30%. La lectura para la Casa Rosada es incómoda: el malestar ya no se explica por un escándalo puntual, sino por un problema estructural que el oficialismo deberá resolver antes de que la sociedad vuelva a las urnas en 2027.

Qué imagen tienen de los dirigentes políticos

El relevamiento muestra que ninguno de los principales dirigentes nacionales logra un diferencial de imagen positivo. Javier Milei continúa siendo el político con mayor nivel de imagen positiva (41%), aunque también registra un 58% de valoraciones negativas, lo que arroja un diferencial de -17 puntos porcentuales.

Detrás se ubican Axel Kicillof y Patricia Bullrich, ambos con un 40% de imagen positiva, aunque también presentan saldos negativos de -16 y -18 puntos, respectivamente.

En el resto del ranking predominan los niveles de rechazo por encima de las opiniones favorables. Cristina Kirchner alcanza un 38% de imagen positiva frente a un 59% de negativa, mientras que Mauricio Macri registra un diferencial aún más desfavorable (-25 puntos), con un 37% de valoración positiva y un 62% de negativa.

Diego Santilli aparece con un menor nivel de conocimiento relativo, reflejado en un 21% de respuestas de “no sabe/no contesta”, aunque también exhibe un saldo negativo de -15 puntos.

La dirigente con peor desempeño del estudio es Karina Milei, quien obtiene un 24% de imagen positiva y un 71% de negativa, el porcentaje de rechazo más elevado entre todos los dirigentes medidos. Su diferencial de -47 puntos la ubica como la figura con mayor nivel de imagen negativa del relevamiento, muy por debajo del resto de los referentes nacionales incluidos en la encuesta.