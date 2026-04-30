Este jueves, el presidente Javier Milei estuvo a bordo del USS Nimitz (CVN-68), en el marco del Passex 2026, en el que presenció demostraciones aéreas de aviones y ejercicios en conjunto entre las Armadas de Argentina y Estados Unidos. El presidente de la Nación estuvo a bordo del portaaviones USS Nimitz para recorrer la cubierta junto al embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti; el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare; y el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Juan Carlos Romay. Luego de relevar todo el trabajo que se realizó en conjunto entre la Armada Argentina y la Armada norteamericana en el marco del Passex 2026, Milei presenció demostraciones aéreas de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk. Además, unidades de la Armada Argentina efectuaron maniobras tácticas en el Mar Argentino con el USS Nimitz y el destructor USS Gridley de la Armada de Estados Unidos. Más tarde, las redes sociales de la Armada Argentina compartieron imágenes de Milei con la indumentaria correspondiente para este caso de ejercicios. El portaaviones de Estados Unidos cruzó el Pacífico desde Chile al Atlántico por el estrecho de Magallanes. El domingo ingresó a la Argentina y se desplazó a las costas de Rawson, Necochea y Mar del Plata. El objetivo fue realizar las siguientes tareas en conjunto con la Armada Argentina: Esto se dio en el marco del ejercicio Southern Seas 2026, donde el portaaviones recorre la región para realizar ejercicios combinados con distintas fuerzas. En la Argentina tomó el nombre de Passex, que fue aprobado por decreto de Necesidad y Urgencia presidencial. En el caso de la Flota de Mar de la Armada se sumaron las siguientes unidades: Asimismo, se sumaron otros cuatro buques y dos aviones P3C Orion al ejercicio del Passex 2026. Los ejercicios comenzaron este lunes y duraron hasta este jueves 30 de abril, con la visita del presidente Javier Milei.