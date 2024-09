Caputo redobla la embestida en la Justicia contra los intendentes del Conurbano

El ministerio que conduce Luis Caputo continúa en su disputa contra los intendentes del Conurbano por el cobro de tasas municipales dentro de las boletas de servicio y, ahora, tomaron cartas en el asunto los equipos de abogados del Palacio de Hacienda.

La semana pasada, la Justicia de Zárate-Campana había suspendido la resolución de la Secretaría de Comercio por pedido del Municipio de Pilar. Automáticamente, los voceros del Gobierno nacional habían adelantado a El Cronista que se apelarían todos los fallos que se presentaran en ese sentido. Ayer, finalmente, concretaron la primera presentación en Tribunales.

A fines del mes pasado, Caputo había señalado que muchos municipios ocultaban el cobro de tasas y cuantiosos aumentos dentro de las boletas de servicios que llegan, mes tras mes, a las casas de los vecinos. El ejemplo más difundido es el de la tasa por "alumbrado" dentro de la cuenta de electricidad hogareña o comercial, pero también cargó contra el aumento de la Tasa de Seguridad e Higiene y contra la Tasa Vial.

La mayoría de esos mecanismos recaudatorios, aclaran los intendentes, "no han subido tanto como otros precios de la economía" y tampoco han servido para equilibrar totalmente las arcas municipales, fuertemente castigadas por los recortes de fondos nacionales para obras públicas y la caída de la recaudación.

Entonces, el ministro fue más allá y denunció que los jefes comunales conspiraban políticamente contra las metas anti-inflacionarias de la administración liberal-libertaria.

Desde ese momento, la polémica no hizo otra cosas que aumentar su voltaje. La gran mayoría de los intendentes rechazaron las acusaciones de Caputo y afirmaron ser "chivos expiatorios" de la incapacidad gubernamental para bajar la inflación, estancada desde hace un par de meses en torno al 4 por ciento.

El viernes pasado, durante el acto celebrado en La Plata, el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner le dedicó un párrafo de su discurso a la polémica y salió en defensa de los jefes comunales.

Ni @LuisCaputoAR se hace cargo del endeudamiento de la Argentina, ni los dueños de los supermercados, del daño que le hacen a la sociedad, aumentando el precio de los alimentos. El tiempo de las excusas se termina y pronto tendrán que rendir cuentas los poderosos de este país. pic.twitter.com/eqbL2WNch4 — Julián Álvarez (@aJulianAlvarez) September 23, 2024

Mientras unos pocos apoyaron la decisión de la administración central y otros esperaban la apertura de una mesa de diálogo, otros Ejecutivos locales comenzaron a explorar el camino de las presentaciones judiciales y el municipio que conduce Federico Achával (Pilar) consiguió la primera medida para suspender la resolución de Comercio.

Fuente cercanas a ese gobierno local confirmaron que todavía no fueron informados de la presentación de Economía y que, cuando llegue, se estudiará como responderla. La suspensión de la resolución 267/2024 se tramita en el juzgado federal de Zárate-Campana, a cargo del magistrado Adrián González Charvay.

Achaval, el intendente peronista de Pilar, el primero en conseguir un freno judicial a las decisiones de Caputo





Inflación y financiamiento como trasfondo

Detrás de lo que podría parecer un debate únicamente impositivo, lo que se discute es sobre las causas y orígenes de la inflación, como también el financiamiento de los estados subnacionales.

"El ministro nos pide que no cobremos el alumbrado en la boleta de la luz, pero él pone el IVA en esa misma boleta. Caputo no puede bajar la inflación y nos echa la culpa a nosotros, cuando las tarifas que reciben nuestros vecinos tienen aumentos del 300 por ciento, como si eso no presionara sobre los precios", comentaron hace semanas a El Cronista cerca de un intendente del Conurbano Sur.

Lo propio sucede con la objeción de Caputo a las "Tasas Viales" que se cobran en 19 de 24 municipios de conurbano en cada carga de combustible que realizan los consumidores. El Gobierno ya sacó una resolución que obliga a informar el cobro de ese tributo oculto. Sin embargo, actores del sector petrolero le piden que avancen hacia la denuncia judicial por la "doble imposición" que supone el impuesto a las naftas -que es coparticipable- y la tasa mencionada.