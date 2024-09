Caputo prepara su contraofensiva tras el freno judicial que beneficia a los intendentes

El capítulo judicial de la disputa entre el Gobierno nacional y los intendentes del Conurbano tuvo su primera página con la decisión de juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, quien suspendió la aplicación de la resolución 267/2024 que impedía el cobro de tasas municipales en boletas de servicios públicos. Desde el Palacio de Hacienda ya trabajan en la respuesta.

"Vamos a apelar la medida y cada amparo que se dé", respondieron fuentes de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía a la consulta de El Cronista respecto de la resolución tomada ayer por los tribunales por la que queda en suspenso lo decidido la semana pasada por el gobierno nacional.

Hace unos días atrás, el ministro Luis Caputo comenzó a señalar que los municipios escondían el cobro de tasas dentro de las boletas de servicios públicos, denunció aumentos excesivos en esos rubros y anunció que se tomarían cartas en el asunto. Más tarde señaló a los jefes comunales por estar atentando contra las metas anti-inflacionarias de la administración libertaria.

A través de la Secretaría de Comercio se emitió la resolución 267/2024 que impedía esos cobros, una decisión cuestionada por los municipios y por la provincia de Buenos Aires, al denunciar que se violaba la autonomía de los distritos y la Constitución local. Eso llevó a que algunos intendentes amenazaran con presentarse ante la Justicia.

Ayer, el juzgado de Zárate-Campana suspendió la resolución por pedido del intendente de Pilar, Federico Achaval

"Ya están trabajando los abogados, vamos a apelar la medida y cada amparo que se dé. La resolución de la Secretaría no impide cobrar tasas, sólo impide hacerlo coartando la libertad de los consumidores. La resolución de la Secretaría se apoya en la ley de defensa del consumidor", destacó una fuente gubernamental en diálogo con El Cronista.





Inflación y financiamiento como trasfondo

Detrás de lo que podría parecer un debate únicamente impositivo, lo que se discute es sobre las causas y orígenes de la inflación, como también el financiamiento de los estados subnacionales.

"El ministro nos pide que no cobremos el alumbrado en la boleta de la luz, pero él pone el IVA en esa misma boleta. Caputo no puede bajar la inflación y nos echa la culpa a nosotros, cuando las tarifas que reciben nuestros vecinos tienen aumentos del 300 por ciento, como si eso no presionara sobre los precios", comentaron a El Cronista cerca de un intendente del Conurbano Sur.

Muchos jefes comunales van más allá en sus señalamientos contra Caputo y Milei y les dicen que si efectivamente son las tasas -o los impuestos- los que no dejan bajar la inflación, entonces, ese fenómeno no es "en todo lugar, monetario", como esgrime el Presidente, sino multicausal.

Por otra parte, existen dos aristas más a tener en consideración: más allá del debate sobre la posibilidad de la Nación de establecer límites a los impuestos y las tasas de los estados subnacionales está la situación de las finanzas municipales.

El intendente de Pilar, el primero en conseguir una medida judicial contra la resolución del Gobierno.

Los distritos afrontan una creciente morosidad en el pago de las boletas de Servicios Generales y, además, el cierre de negocios y la recesión afectan la vital Tasa de Seguridad e Higiene, que está atada a la facturación del local. Con esas cuentas en rojo, muchos afirman que han tenido que afrontar -sin ayuda nacional- una mayor demanda de ayuda social y, por sobre todas las cosas, obras públicas como el bacheo.

Ayer, la Casa Rosada dio un paso más y anunció que las comunas deberán informar cuando cobran una "tasa vial" a quienes cargan combustible en sus territorios. En esa situación están 19 de los 24 municipios del conurbano bonaerense.