El Ejecutivo dio un paso más en proceso de privatización del ferrocarril Belgrano Cargas y Logísticas SA. Este martes, a través del decreto 282/2026, publicado en el Boletín Oficial, fijó una serie de medidas para la transferencia. El Gobierno determinó el destino de los fondos provenientes de la venta de material rodante, estableció pautas para su valuación y delineó el procedimiento para las nuevas concesiones de vías en las principales líneas del país. La norma regula el destino de lo que se recaude por la venta del material rodante: todos los ingresos, ya sea por remate o dentro de los procesos licitatorios, irán al fideicomiso creado por el Decreto 976/01. Este último financiará las obras en la infraestructura ferroviaria que quedará a cargo de los futuros concesionarios. El piso de valuación de los bienes lo fijará el Tribunal de Tasaciones de la Nación. La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía deberá detallar en los pliegos licitatorios qué material rodante queda incluido en cada contrato de concesión. Las líneas alcanzadas son tres: General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. El proceso está a punto de entrar en su fase definitiva. El Gobierno tiene los pliegos de licitación prácticamente terminados y planea publicarlos el mes que viene. El ganador del proceso se hará cargo de la operación del tren de cargas por los próximos 50 años. El proceso de privatización comenzó con el decreto 67/2025, que se fundamentó en el cumplimiento de la Ley de Bases y el objetivo de reducir la participación del Estado en actividades empresariales. “Es la primera empresa con la que vamos a comenzar un proceso de privatización”, había adelantado entonces el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al responder una de las preguntas que le realizaron en el Congreso de la Nación en su presentación en el Congreso el 27 de noviembre de 2024.