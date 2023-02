Primer caso de gripe aviar en Jujuy: el Gobierno declaró alerta sanitaria, qué pasará con la producción y exportaciones

"A última hora de ayer se confirmó la influenza aviar en Jujuy en especies de ganso andino. Nos obliga a declarar la emergencia sanitaria en nuestro territorio", detalló el secretario de Agricultura Juan José Bahilo tras la detección del caso de gripe aviar H5N1. Se trata de la primera vez que se detecta en la Argentina.

"Nos pone en alerta pero no nos sorprende", agregó el funcionario, que consideró que se trata de un ave migratoria y que se habían detectado casos en otros países de la región que se estaban siguiendo.

El consumo de carne avícola y huevos no se ve afectado, aseguró Bahillo. "No se corre ningún tipo de riesgo", enfatizó. El Gobierno prepara una campaña con los equipos de salud para no poner en riesgo el consumo .

En ese sentido, Rodolfo Acerbi, vicepresidente de Senasa, aseguró que se trata de un caso silvestre y que no afecta a las explotaciones comerciales, por lo tanto, no impacta en este momento en las exportaciones.

"Si tenemos que tomar medidas antipáticas las vamos a tomar", dijo y puso como ejemplo el cierre de algún parque nacional para evitar que se propague. En cuanto a las aves de pequeñas explotaciones -traspatio- recomendó que se encierren en corrales en la medida que sea posible.

El secretario de Agricultura consideró que la industria avícola cuenta con medidas de bioseguridad. "La industria viene trabajando con nosotros y vienen haciendo simulacros desde que se detectaron casos en Estados Unidos porque sabíamos que podía bajar la migración". Lo que se busca es detectar de manera precoz y contener para que no haya un problema en la producción .

cómo se transmite

Desde el Ministerio de Salud indicaron que la transmisión es baja pero puede producirse al tocar un ave enferma. No está probada la transmisión por ingesta. La recomendación general para manipular alimentos es el lavado de manos.

"Este virus no se transmite por la ingesta. El contagio en humano se puede provocar por una mala manipulación", dijo Bahilo, que recomendó no tocar el ave sino comunicarse con el Senasa para seguir el protocolo.

Los mamíferos son susceptibles de contagio, sobre todos los marinos que toman contacto con las aves, indicó Acerbi.

cuáles son los síntomas de la gripe aviar

Los síntomas en humanos tienen que tener como antecedente el contacto con aves. Como se trata de una influenza, los síntomas son respiratorios, coinciden con los de una gripe.

Para denunciar ante el Senasa, comunicarse con el 11-5700-5704.