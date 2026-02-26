El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó este miércoles la confirmación de un nuevo caso de gripe aviar en un cisne hallado en Colonia, que se suma a los registros previos en Canelones y en la laguna Garzón (Maldonado–Rocha). Ante la situación, el ministerio declaró la emergencia sanitaria nacional por el virus. El comunicado ministerial advierte que la circulación, por ahora, afecta principalmente a aves silvestres, pero puede llegar a aves de corral y a la industria avícola si no se logra contener. Por ese motivo se convocó una conferencia de prensa para este jueves a las 15:00 en la sede central del MGAP para dar detalles y responder consultas. La emergencia implica restricciones a los movimientos de aves dentro del territorio nacional: quedan limitados los traslados de aves de traspatio y de aquellas no controladas por el Sistema de Monitoreo Avícola. También quedan excluidos los movimientos debidamente registrados en ese sistema. Además, las aves de traspatio y las del sistema productivo Free Range deberán permanecer alojadas en instalaciones cerradas y techadas, conforme al Manual de Contingencia de Influenza Aviar aprobado el 6 de diciembre de 2024. Como medida preventiva se suspenden ferias, remates, exposiciones y otros eventos vinculados a la especie aviar para reducir el riesgo de diseminación. El MGAP también indicó el refuerzo de las medidas de bioseguridad a nivel nacional y la intensificación del monitoreo y la vigilancia epidemiológica en zonas de riesgo. Productores y propietarios de aves están siendo notificados sobre los protocolos de actuación: reportar mortalidades o signos clínicos, evitar movimientos innecesarios, desinfectar instalaciones y equipos, y coordinar con las autoridades locales para posibles acciones de control. El Ministerio adelantó que se enviarán instrucciones técnicas adicionales y apoyo operativo donde sea necesario. Las autoridades sanitarias insisten en la colaboración ciudadana para la detección temprana y la aplicación estricta de las medidas. Las próximas horas serán clave para determinar la extensión del brote y las acciones complementarias que se implementarán para proteger al sector avícola y la salud animal.