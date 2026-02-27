La Dirección General de Servicios Ganaderos resolvió suspender de forma temporal la importación de aves y productos aviares procedentes de Argentina, donde se confirmaron dos focos de gripe aviar en establecimientos comerciales. La medida busca minimizar el riesgo de ingreso de la gripe aviar al sistema productivo uruguayo. En conferencia, el director de Servicios Ganaderos, Marcelo Rodríguez, calificó la influenza aviar como “la aftosa de las aves” y advirtió que “es muy contagiosa”, por lo que reiteró las exhortaciones para prevenir el paso del virus desde la fauna silvestre a los establecimientos comerciales. El llamado incluye controles en fronteras, puestos de inspección y reforzamiento de protocolos de importación. Desde el 12 de febrero se detectaron casos en aves silvestres en Rocha, Maldonado, Canelones y, más recientemente, Colonia. Ante esa situación, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) declaró la emergencia sanitaria y adoptó medidas para reducir la circulación viral y proteger la avicultura nacional. Virginia Bussi, encargada de Sanidad Avícola del MGAP, señaló que el objetivo es “bajar la carga viral para evitar la difusión del virus a otras especies o a animales domésticos”. Recomendó encerrar las aves de traspatio, evitar contacto entre fauna silvestre y doméstica, y extremar la bioseguridad en granjas comerciales, especialmente en sistemas Free Range. La suspensión de importaciones se suma a otras acciones previstas en el marco de la emergencia: restricciones a movimientos de aves no registradas en el Sistema de Monitoreo Avícola, y la suspensión de ferias, remates y exposiciones avícolas para reducir riesgos de diseminación. El MGAP informó que seguirá monitoreando la situación y emitirá instrucciones técnicas adicionales. Productores, avicultores y propietarios de aves fueron llamados a reportar mortalidades o signos clínicos de forma inmediata y a colaborar con las autoridades en las tareas de vigilancia y control. Las autoridades insistieron en que la cooperación ciudadana será clave para contener el brote y proteger la industria avícola.