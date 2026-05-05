El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) dispuso el cese de la emergencia sanitaria por la influenza aviar altamente patógena que había sido decretada el 24 de febrero de 2026, según resolución de la Dirección General de Servicios Ganaderos. La resolución señala que han pasado más de 54 días desde la aparición del último foco —todos ellos ya cerrados— y que la vigilancia pasiva y activa no ha detectado presencia del virus en aves silvestres, comerciales, de traspatio ni en mamíferos. A partir de ello, el MGAP levanta la emergencia pero mantiene medidas obligatorias para concentraciones de aves, como exposiciones y remates. Entre las exigencias figuran el cumplimiento de la legislación sanitaria vigente; el lavado y la desinfección de jaulas y utensilios con desinfectantes aprobados antes y después de cada evento; y el registro detallado de ingresos y egresos de aves, consignando origen y destino por parte de los servicios oficiales. Estas buscan mantener la vigilancia y prevenir brotes mientras continúa el monitoreo epidemiológico en todo el territorio nacional.