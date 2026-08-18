La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) resolvió rechazar la inscripción definitiva de dos entidades que venían operando con una habilitación provisoria en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).

Las firmas afectadas son Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. y TIMELY MEDICAL. Ambas fueron dadas de baja a través de las Resoluciones 1489 y 1490 publicadas en el Boletín Oficial.

Estas decisiones profundizan el control y reordenamiento del sistema de prepagas que impulsa el Ministerio de Salud desde que comenzó la gestión de Javier Milei.

El Gobierno dio de baja a dos prepagas: los motivos

En las dos bajas, la Superintendencia explicó que “ambas entidades no presentaron la documentación exigida ni desarrollaban actividades comprendidas por la Ley 26.682″, que regula a las Entidades de Medicina Prepaga.

Si bien las empresas fueron previamente notificadas e intimadas a cumplir con la normativa vigente, ninguna de las dos presentó la documentación solicitada .

El organismo procedió con la publicación de edictos en el Boletín Oficial para informar a los usuarios de estas entidades sobre el inicio del procedimiento de rechazo definitivo, y finalmente, emitió la resolución de baja definitiva del registro.

Qué significa la baja

A diferencia de una sanción por irregularidades en la prestación del servicio, el rechazo de estas inscripciones responde a que las entidades nunca acreditaron estar activas como operadores de medicina prepaga ante el organismo fiscalizador.

El organismo explicó que las resoluciones se fundamentan en ausencia de documentación que respalde operaciones efectivas. Esto sugiere que ambas entidades no desarrollaron una base de usuarios en funcionamiento desde su inscripción provisoria.

En este sentido, la Ley 26.682 exige que toda entidad de medicina prepaga presente documentación comprobante de su funcionamiento real. La Superintendencia determina si cumplen o no con estos requisitos fundamentales.

En julio de este año, la Superintendencia ya había dado de baja a cinco entidades mediante las Resoluciones 1238 a 1242. Ahora, con Policlínico Lomas y TIMELY MEDICAL, se continúa con la evaluación integral de inscripciones pendientes.

El comunicado oficial afirma que el objetivo es “fortalecer la fiscalización y promover un funcionamiento más transparente y eficiente de los Agentes del Seguro de Salud en beneficio de los usuarios”.