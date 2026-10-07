El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el uso de un pelotón de fusilamiento para la ejecución de el exmayor y psiquiatra del Ejército, Nidal Hasan. Se trata de la primera ejecución de un soldado por parte del Ejército de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

El ciudadano estadounidense de ascendencia palestina está condenado por la muerte de 13 personas y las heridas sufridas por decenas más en el tiroteo masivo de 2009 en Fort Hood, Texas.

Así anunció el Pentágono la ejecución militar por fusilamiento

El Pentágono anunció el lunes por la noche que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendó la pena de muerte por fusilamiento para Nidal Hasan, y que Trump la aprobó. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, publicó en X que Hegseth fijará la hora y el lugar de la ejecución del “yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009”.

Secretary of War Pete Hegseth has recommended — and President Donald J. Trump has approved — death by U.S. Army firing squad for convicted terrorist Nidal Malik Hasan, the jihadist who opened fire on unarmed American soldiers at Fort Hood in 2009. He killed 13 people and wounded 32 others while shouting “Allahu Akbar” during the attack. The Secretary of the Army will set the time and place of the execution. Judgement day for Hasan has finally come. — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 5, 2026

“Durante el ataque, mató a 13 personas e hirió a otras 32 mientras gritaba ‘Allahu Akbar (“Dios es grande”)’”, dijo Parnell y sentenció: “Finalmente llegó el día del juicio final para Hasan”.

Hasan, exmayor del Ejército de Estados Unidos y psiquiatra, fue declarado culpable en julio de 2013 de 13 cargos de homicidio premeditado y 32 cargos de intento de asesinato por un jurado compuesto por 13 oficiales, que recomendó por unanimidad la pena de muerte. Es la primera vez que se impone la pena de muerte a un miembro de las fuerzas armadas en 65 años, reportó la cadena CNN y supo Noticias Argentinas.

Las ejecuciones en el servicio militar son poco frecuentes

El último soldado del Ejército ejecutado por fusilamiento fue el soldado raso Eddie Slovik el 31 de enero de 1945, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial en Europa, después de que un tribunal militar lo declarara culpable de deserción.

El Pentagonó recomendó la sentencia a Donald Trump (Fuente: Wikimedia Commons). Dominio Público / Wikimedia Commons

La última ejecución de cualquier tipo por parte del Ejército de Estados Unidos tuvo lugar en 1961 en Fort Leavenworth, Kansas, cuando el soldado John Bennett fue ahorcado tras ser declarado culpable de violar e intentar asesinar a una niña austríaca de 11 años. Desde 1916, las fuerzas armadas estadounidenses han ejecutado a 135 miembros de las fuerzas armadas, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Existen 15 delitos que pueden ser castigados con la pena capital, y toda ejecución debe ser aprobada por el presidente, quien también tiene la facultad de conmutar una sentencia de muerte.