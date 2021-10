Inflación: para Feletti, el control de precios debe ser "social"

" El control debe ser social . Tenemos 300 personas que controlarán desde el Ministerio, pero tenemos que tener el compromiso de toda la sociedad", dijo esta mañana el flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti , en una entrevista radial en la que se refirió a su propuesta de congelar los precios de 1247 productos de consumo masivo para bajar la inflación.

"Tengo el respaldo del Presidente y la Vicepresidenta, por eso fue mi nombramiento", dijo el flamante funcionario en una entrevista que concedió a Radio El Destape. Y explicó que "no quiere abandonar la idea de que el pueblo argentino deje de consumir una variedad de productos alimenticios".

"Estoy tratando de conectar el reclamo de la gente que creo que tiene que ver con el consumo, sobre la canasta básica alimentaria", se explayó. Dicho esto, se encargó de señalar que "sin una baja en la inflación, no es posible iniciar un camino de mejoría".

En este sentido, consideró: "Hasta ahora negociamos las paritarias, pero igual se pierde poder adquisitivo de los salarios por los aumentos indiscriminados . La medida inicial debe ser parar y analizar esta lógica". Y sentenció: "Primero quiero cerrar el acuerdo y armar bien las listas" .

Control social

A propósito de cómo se debería implementar el control de los precios de los productos que se congelen hasta el 7 de enero, el economista consideró que "debe ser social".

Y continuó: "Tenemos 300 personas que controlarán desde el Ministerio [de Desarrollo Productivo], pero tenemos que tener el compromiso de toda la sociedad. Antes de las sanciones debemos buscar que se bajen los precios rápidamente, que se identifique donde está el precio por encima del acuerdo, y después se verá cualquier otra medida drástica".

"En esta fase quiero correrme de toda carga ideológica y apelar a la responsabilidad de todos. Debemos conseguir un acuerdo que no nos frustre, debemos lograr entre todos superar estos momentos tan duros que pasamos" planteó Feletti. Y detalló que las listas "las van a tener los consumidores".

"No me parece que no sea posible este acuerdo social, porque eso es en definitiva lo que estamos proponiendo. No es la puja distributiva la discusión de este momento, sino salir bien de la pandemia, cumplir este acuerdo, tenemos 90 días para ver otras cosas", consideró.

Como definición, el secretario de Comercio sostuvo: "El primer punto de nuestras políticas de precios es bajar los costos de la canasta básica, para que sea menos pesado sobre el salario".

En este sentido, detalló que en el curso del día espera tener las listas conformadas, para seguir adelante con el proceso. "Estamos dispuestos al diálogo, al cambio de productos, ya que quizás alguno sea la estrella de la marca y se quiera modificar, pero primero tenemos que parar la pelota".

"Quiero proponer un acuerdo de responsabilidad entre el Estado y los empresarios, eso es lo que estoy tratando de hacer. Después se monitoreará como funciona y lo iremos viendo", insistió.

Sobre la reunión con empresarios del rubro en el Ministerio, Feletti afirmó: "Ayer tratamos de reunir a todos los integrantes de la cadena. Es un diálogo que va requiriendo monitoreo. Evidentemente, con el macrismo y la pandemia hubo cierto acostumbramiento a la anarquía de precios, y a esto vamos a tener que ir ajustándolo".

Sobre este punto, opinó: "El consumidor tiene que tener información, y tenemos un objetivo, que en lo inmediato permita bajar el peso de la canasta básica sobre el sueldo, y esto va a ser un ancla para la inflación. No decimos que pierdan plata, si hay aumento del consumo, y más después de la retracción de la pandemia, sino que se crezca el consumo de manera más justa ".

"La Argentina necesita esa resolución, necesita ese proceso de expansión del consumo sin distracciones, porque venimos de cinco años muy malos. Hoy hay mayor movilidad, se ve una próxima salida a la pandemia, acordemos, permitamos que la gente consuma, que haya unas fiestas felices, y después vienen las vacaciones y tendremos un tiempo para la discusión", remató.