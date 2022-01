Por qué el Gobierno no tiene apuro para acordar con el FMI, según Juan Carlos de Pablo

"Ni el equipo económico mismo sabe qué va a hacer". "Si la gente supiera cómo se hace la política económica se suicidaría en masa". "Si la Argentina sabe que a través de la negociación no va a conseguir ni un dólar fresco, ¿qué apuro tiene?". Fiel a su estilo, con fuertes declaraciones, el economista Juan Carlos de Pablo opinó el último viernes sobre la coyuntura económica argentina.

La promesa de un Plan Plurianual para encaminar la economía proclamada por el presidente Alberto Fernández tras las elecciones legislativas de mediados de noviembre aún pende en el aire a la hora de negociar y comunicar el acuerdo y los objetivos del Gobierno ante la búsqueda de un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En este marco, del plan del equipo económico para esbozar el camino de la economía en los próximos dos años no se conoce palabra pese a que el Presidente prometió enviarlo al Congreso antes de fines de diciembre, lo que se suma como otra piedra en el zapato que dificulta las negociaciones del ministro de Economía Martín Guzmán para reestructurar la deuda externa con el organismo: el FMI exige un plan claro con lineamientos que no apelan por completo al Gobierno, y este aún no se vislumbra.

El acuerdo con el FMI trae una condición "a medida": ¿Cristina Kirchner la avala?

Las claves y las dudas que dejó el plan de Martín Guzmán para el FMI, según los economistas

En este marco, y consultado al respecto, el también autor de una serie de libros Juan Carlos de Pablo fue terminante respecto a la promesa del Plan Plurianual: "En un país como el nuestro hacer un programa plurianual es técnicamente imposible", opinó en diálogo con Radio Rivadavia.

Según el especialista, el mandatario "hace poesía" al anunciar un planeamiento de este tipo ya que aún no se observa un paquete de medidas económicas concretas de cara a los próximos dos años de Gobierno.

Frente a esto, de Pablo rechaza que el atraso se deba a problemas con el equipo económico en sí, sino que la raíz del "estancamiento" que comunica surge de "un Gobierno debilitado, no creíble" que no tiene la capacidad política de hacerse cargo de elaborar un Plan Plurianual.

"A vos la política te pone un techo, si encima te macana, en vez de laburar en el techo laburas en el cuarto subsuelo ", ilustra de Pablo sobre los límites que el ámbito político le impone al planeamiento económico.

El informe que mete miedo al Gobierno: pronostica una devaluación en el segundo semestre

Los tres senderos que se bifurcan del escenario que mostró Guzmán

"En un contexto de debilidad política y no credibilidad en el Gobierno, hacer política económica es muy difícil", resume. Y, sector por sector, agrega: "Además tenés individualidades, a la mayoría de los ministros paralizados, al Banco Central laburando de bombero y a la Secretaría de Comercio (Interior) congelando y descongelando".

No obstante, agrega que si el Presidente "quisiera intentar" desarrollar un programa de este tipo "necesitaría un buen número de economistas idóneos laburando un buen número de semanas y no existe nada parecido en la Argentina. Entonces, a la gente, que no se chupa el dedo, no hay que venderle buzones", criticó de Pablo respecto a la promesa aún vacía de un Plan Plurianual.

"Si vos me preguntas qué va a hacer el equipo económico, ni ellos lo saben. Tampoco son un equipo, ¿Qué van a intentar? nada", sostuvo desesperanzado el economista.

Según de Pablo, esta improvisación que observa de parte del equipo económico debido a su dependencia de la dirigencia política "pasa también en todos los países del mundo", por lo que pidió "no idealizar" a las políticas de carácter económico.

"Si la gente supiera cómo se hace la política económica se suicidaría en masa", disparó terminante el economista. Y exhortó: "Por favor, aterricemos, la cosa es mucho más dramática ".

Juan Carlos de Pablo, a contramano de todos: "Ni el Gobierno ni el FMI tienen apuro por cerrar el acuerdo"

Juan Carlos De Pablo minimizó las negociaciones con el FMI y propuso tres escenarios sobre el acuerdo

LA NEGOCIACIÓN CON EL FMI

En línea con declaraciones previas, y a contramano de lo que muchos colegas suyos creen y esperan, de Pablo no ve cercano un acuerdo entre la Argentina y el FMI debido a que considera que "ninguno de los dos tiene apuro" .

"La verdadera negociación entre Argentina y el Fondo es escrita y reservada, no sé si existe o no pero sospecho que no", consideró el economista. Es por esto que él asegura que no le da "ni cinco de bolilla" ni a las declaraciones del organismo internacional ni a las del Gobierno y sus funcionarios ya que, según sus dichos, "no tienen nada que ver con la negociación".