El informe que mete miedo al Gobierno: pronostica una devaluación en el segundo semestre

Un informe privado advierte que el peso argentino sufrirá una nueva devaluación durante el segundo semestre del 2022 y alerta que la suba del dólar "Contado Con Liquidación" (CCL) será menor que la inflación, algo que ya sucedió el año pasado.

El estudio fue elaborado por la empresa TPCG y explica cómo se espera que el aumento en la cotización CCL mantenga los mismos niveles que en 2021, aumentando de los $ 210 actuales a no más de $ 260 a fin de año (lo que implicaría un salto apenas superior al 23%), mientras que el dólar oficial subiría de "forma discreta" hasta $ 150 para luego posicionarse en $ 180 durante el segundo trimestre del 2022.

Dejó su trabajo en el JP Morgan para crear su propia línea de ropa para yoga: ya planea exportar a Chile, Perú y Colombia



Esta situación tendría como principal efecto el cierre de la brecha cambiaria por debajo del 40% para fin de año -ahora se encuentra sobre el 100% en los mercado paralelos- y como golpe secundario un aumento de los precios en productos importados (ya que aumentarían los costos de importación con la subida del tipo de cambio) .

EL DÉFICIT FISCAL COMO PUNTO CENTRAL

Pero mientras que el valor del dólar parece ser el eje del reporte, en el mismo aclaran que todas las predicciones se hacen siempre y cuando el Gobierno cumpla con la baja del déficit fiscal que debe lograr para poder acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El mismo, según la visión de la firma, caería un 2,5% en comparación con el Producto Bruto Interno (PBI) durante el primer trimestre del 2022, asegurando con esto el acuerdo con el FMI.

El informe genera incertidumbre sobre los activos argentinos que cotizan en Wall Street.

En el medio, todavía habrá que realizar dos pagos por alrededor de u$s 1500 millones en enero y febrero, con fecha límite en el 22 de marzo, cuando vencen otros u$s 2800 millones que ya no se podrán afrontar ante la falta de reservas líquidas. Además, hay otros u$s 2000 millones que se adeudan al Club de París y están pendientes de esta renegociación.

Dólar blue: aparecen tres cotizaciones y pagan más en medio de la fiebre por la divisa estadounidense



PANORAMA POCO PROMETEDOR

El panorama informado por TPCG es poco prometedor para los principales capitales financieros del mundo, principalmente porque ven a la economía argentina empujada por vientos en contra debido a la acumulación de desequilibrios macroeconómicos y financieros (inflación muy alta y arraigada y presiones cambiarias crecientes impulsadas en parte por la monetización recurrente de grandes déficits fiscales).

A esto se le suma la complicación de pagar los vencimientos cercanos con organismos internacionales debido a la falta de divisas líquidas en las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En conclusión, se espera una fuerte desaceleración del crecimiento en 2022 en comparación con la situación que se vivió en 2021 donde, producto del rebote post-restricciones, el PBI aumentó un 10%.