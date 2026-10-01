El rendimiento de un plazo fijo varía según el banco, el canal y el plazo elegido.

Con la tasa de interés como una de las variables más consultadas a la hora de decidir dónde dejar los ahorros, el plazo fijo tradicional sigue siendo una de las alternativas más elegidas para hacer rendir el dinero en pesos sin asumir riesgo. Sin embargo, no todos los bancos pagan lo mismo por el mismo capital y el mismo plazo.

Colocar $ 1.000.000 en un plazo fijo a 30 días puede generar una diferencia de varios miles de pesos de interés, según la entidad elegida y, dentro de un mismo banco, según el canal utilizado para constituirlo.

A continuación, cuánto rinde exactamente $1.000.000 a 30 días en los principales bancos, con los datos informados por los simuladores oficiales de cada entidad.

Plazo fijo: cuánto genera $ 1.000.000 a 30 días

Para calcular el rendimiento de un plazo fijo tradicional se toma el capital, se lo multiplica por la TNA y se ajusta por los días de inmovilización, que en este caso son 30.

En el Banco Nación, la diferencia entre canales marca el ejemplo más claro: por sucursal, con una TNA de 15,50%, el interés ganado es de $ 12.793,73, con lo cual el monto final queda en $ 1.012.739,73. Por canal electrónico, con una TNA de 18,75%, el interés sube a $ 15.410,96 y el total a cobrar llega a $ 1.015.410,96.

En el resto del sistema, los resultados también varían. En el Banco Galicia, con una TNA de 18,25%, el interés generado es de $ 15.000, por lo que el monto final asciende a $ 1.015.000, con vencimiento el 31 de octubre.

En el Banco Provincia, con una TNA de 21% a 32 días, el interés llega a $ 18.410,96 y el total a $ 1.018.410,96. En BBVA, con una TNA de 19%, el interés ganado es de $ 16.657,53 sobre el capital inicial.

La TNA y la TEA no son lo mismo a la hora de calcular el rendimiento. Fuente: Shutterstock Byagosmuniz

Otras entidades ofrecen tasas más moderadas. En el ICBC, con una TNA de 16,80%, el interés es de $ 13.808,22 y el total a cobrar llega a $ 1.013.808,22, con una tasa efectiva anual del 18,16%.

En el Santander, con una TNA de 16,50%, el interés generado es de $ 13.800, con un monto final de $ 1.013.800 y una TEA del 17,81%.

El resultado final también depende de que el depósito permanezca completo durante los 30 días pactados, ya que el plazo fijo tradicional no admite cancelación anticipada. Además, la TNA no equivale al rendimiento que tendría el dinero si los intereses se reinvirtieran de forma sucesiva. Para eso existe la tasa efectiva anual (TEA), que sí contempla esas capitalizaciones.

Las tasas que ofrecen los principales bancos para plazos fijos

Según los datos informados por cada entidad para plazos fijos tradicionales a 30 días, las tasas nominales anuales quedan así:

Banco Provincia : 21% TNA

BBVA : 19% TNA

Banco Galicia : 18,25% TNA

Banco Nación (canal electrónico): 18,75% TNA

ICBC : 16,80% TNA

Santander : 16,50% TNA

Banco Nación (sucursal): 15,50% TNA

Estas tasas pueden modificarse cuando los bancos actualizan sus condiciones, por lo que conviene verificarlas directamente en el simulador de cada entidad antes de constituir el depósito.

Las tasas nominales anuales que ofrece cada banco, de mayor a menor.

¿Plazo fijo tradicional o plazo fijo UVA? Cuál elegir

Lo que distingue a estas dos modalidades es la forma en que se calcula lo que recibe el ahorrista al final. En el tradicional, la tasa nominal queda cerrada desde el primer día, por lo que es posible saber con exactitud cuánto dinero habrá en la cuenta al vencimiento, siempre que el depósito no se toque antes de esa fecha.

En el caso del UVA, el capital se actualiza en función de la Unidad de Valor Adquisitivo, que sigue de cerca la inflación. Esta opción tiene un plazo mínimo de 90 días, fijado por el Banco Central, y a la actualización por inflación se le suma una tasa adicional que cada entidad define por su cuenta.

En definitiva, elegir entre una u otra alternativa implica decidir cuánta incertidumbre se está dispuesto a asumir frente a la suba de precios. Con el tradicional, el ahorrista conoce el número final desde el primer momento, pero con el UVA, ese número se termina de definir recién al cierre del plazo, una vez que se conoce cómo evolucionó la inflación en el período.