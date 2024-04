"Pipita de Nike": la tajante advertencia del gurú del dólar blue sobre la recuperación económica

Salvador Di Stefano uno de los analistas más escuchados de la City porteña, valoró los esfuerzos del Gobierno para lograr un presupuesto superavitario, pero bajó las expectativas en relación a la recuperación económica y apuntó contra lo que considera una de las máximas falencias de Javier Milei.

"Yo pondero al Presidente por cómo ha logrado un presupuesto superavitario, pero por otro lado creo que no tiene una política productiva. La Secretaria de Agricultura está pintada, la de Industria está pintada, el gasoducto Salliqueló-San Jerónimo no empezó", indicó el titular el economista de la consultora SDS.

Y agregó: "Es un presidente muy particular: es muy bueno para ordenar el estado pero no genera una acción para empujar a la actividad privada".



Sobre las expectativas de crecimiento a futuro, Di Stefano descarta la idea de un rebote en V corta y se inclina por otro esquema.

"Sigo viendo un escenario muy recesivo, no creo que vayamos a un escenario de V corta, algunos dicen que vamos a una L, pero yo creo que vamos a ir a una pipita de Nike, que sube despacito para arriba. No veo algarabía en la actividad económica", remarcó en diálogo con Radio Rivadavia.

Conocido popularmente como el "gurú del blue", Di Stéfano asegura que el dólar seguirá "planchado" por el profundo escenario recesivo.

Salvador Di Stéfano.

"Al dólar lo veo planchado, hay una recesión tremenda. Y si el presidente no emite, no hay forma de ir a comprar dólar billete. Si yo tomo la circulación monetaria entre el 7 de diciembre y el 31 de marzo, aumentó el 15% y la inflación el 90%", afirmó.

"La gente no tiene billete en el bolsillo, todos pagan con celular, billeteras virtuales, tarjetas. Los negocios están viviendo un blanqueo impresionante en sus ventas, van a pagar más impuestos, les suben las tarifas, la suba de los salarios de empleados. Se empieza generar una recesión de una magnitud tal que yo no veo que suba el dólar", agregó al respecto.

Finalmente, Di Stéfano se refirió a la liquidación del campo y salió al cruce de algunos analistas que hablaron de posibles especulaciones por parte de los exportadores.

"No se está liquidando soja porque no está llegando al puerto, y eso es principalmente por las lluvias. Para entrar a sacar la soja necesitamos tener piso, hay que poner camiones o cosechadoras que pesan toneladas y que si no tienen piso no pueden trabajar. Los barcos están esperando en el puerto, lo que les genera pérdidas a los exportadores", explicó.

"El pronóstico de lluvia sigue, todo se puede volver a empastar. No es una decisión del hombre de campo que no se liquide. El hombre de campo está muy mal económicamente, así que el que levante soja la va a llevar corriendo al puerto y de ahí se va a vender y los dólares van a entrar al país, no hay que tener miedo con eso", aseguró.