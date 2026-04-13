El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional del dirigente iraní de alto rango Alí Asghar Hejazi por su supuesta participación en el atentado a la AMIA de 1994, con el objetivo de someterlo a declaración indagatoria. Para eso, el magistrado pidió a Interpol activar una alerta roja, en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Sebastián Basso. Hejazi fue el último acusado en la causa y habría sido la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado en febrero pasado durante el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel. Según la investigación judicial argentina, este dirigente presidía el denominado Comité Vijeh, organismo estatal que hace más de 30 años habría recogido información y hecho la inteligencia previa para luego elevar la propuesta de destruir la AMIA. Rafecas también rechazó el pedido del fiscal para procesar a los diez iraníes y libaneses que fueron imputados anteriormente, debido a que espera un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, con la que se pretende juzgar a los acusados. Se trata de Ahmad Vahidi, nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, además de los acusados Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Hadi Soleimanpur, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman. Vahidi, ministro del Interior de Iran entre 2021 y 2024, era al momento del atentado el jde las Fuerzas Quds, el brazo paramilitar del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islamica de Iran, la que actualmente lidera. La semana pasada, Rafecas había ordenado a la SIDE y Jefatura de Gabinete que se haga pública toda información reservada y confidencial de inteligencia de la causa por el atentado a la AMIA.