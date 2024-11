Petróleo y gas: cuánto falta para que la Argentina toque un récord anual

La industria petrolera ya está lista para festejar uno de sus mejores años en mucho tiempo. Aún falta un mes y medio para cerrar el año y formalizar la alegría. Pero hay datos irrevocables: la producción de petróleo estaría tocando su récord en los últimos 25 años, mientras que el gas también llegaría a un hito en relación a las últimas dos décadas .

Las exportaciones podrían rozar los u$s 4.000 millones, posicionando al petróleo como el producto argentino más exportado después de la soja y el maíz.

El Gobierno festejó en agosto cuando alcanzó un récord de producción de petróleo, con una marca que superó el 14% la registrada en el mismo mes del 2023 . Aunque en ese momento se tocó un pico, la tendencia de alza en la producción de gas y petróleo parece consolidada. De no mediar ningún conflicto laboral, este año se encamina a constituir un punto de inflexión para la industria energética.

Los ingresos por despachos externos de petróleo y gas superarán los u$s 4.000 millones y ya hay consultoras especializadas que auguran un superávit energético por u$s 30.000 millones hacia 2024.

Vaca Muerta ya alcanzó los 403.000 barriles de petróleo y 83 millones de metros cúbicos de gas diarios . Es más de la mitad de la producción de hidrocarburos del país, que mejoró un 35% en petróleo y 22% en gas.

Las petroleras también festejan por la suba en la cotización de sus acciones. La acción de YPF vale un 200% más que hace un año: pasó de u$s 10 a casi u$s 30. Ese comportamiento es parejo en otras cotizantes del sector energético . Además, las compañías -YPF, Pampa, PAE, Vista- emitieron obligaciones negociables a un mayor ritmo de lo que esperaban.



En la industria describen el fenómeno como de "dos caras". Por un lado, creen que la política oficial -cambios en la ley Bases, impulso para aumentar los precios de los combustibles y ponerlos en paridad con los internacionales, estabilidad cambiaria, nula intervención en los surtidores - está generando respuestas positivas en las compañías.

Eso también explica mejoras en las cotizaciones de las acciones y el acceso a dinero a través de deuda.

Otros ejecutivos del sector dicen que el avance en la producción era inevitable. "El Gobierno facilitó, no se interpuso y alentó", recalcan. "Pero hay mejoras de productividad, mayor conocimiento de los pozos, rendimientos superiores por tecnología y factores geológicos que impulsaron este momento", observan.



La provincia estrella en el "boom" petrolero -que también incluye el gas- es Neuquén. Es que allí creció la producción de "shale oil" y "tight gas", es decir las producciones no convencionales. En cambio, otras provincias de fuerte raigambre petrolera (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego) experimentan entre un crecimiento menor y decrecimiento.

De acuerdo con las proyecciones de PWC, Vaca Muerta tiene un potencial para generar un superávit comercial de u$s 30.000 millones hacia 2030,, con una producción estimada de 1 millón de barriles de petróleo y más de 250 millones de metros cúbicos de gas diarios.

YPF, la principal empresa del sector, mejoró un 8% su producción interanual y esa suba llegará al 36% en el caso de shale oil, petróleo no convencional. La facturación de la compañía superará los u$s 20.000 millones,, con ganancias antes de impuestos cercanas a los u$s 5.000 millones.

YPF encabeza el ranking de producción de petróleo (360.600 barriles por día), seguida por PAE (107,3 mil), Vista (67,9 mil), Pluspetrol (41,3) y Shell (33,1). La compra de los activos de Exxon por parte de Pluspetrol hace suponer que esta compañía empezará a mejorar sus números.

YPF acumuló una producción de 42,3 millones de metros cúbicos de gas, también liderando el sector. La siguen Tecpetrol (20,2 millones), PAE (19,1 millones), Total (14,6 millones) y Pampa (11,3 millones).

La ley "Bases" de la actual administración liberó a YPF de la obligación de vender combustibles en los surtidores a valores autorizados por el Poder Ejecutivo. Lo mismo sucedía con la exportación de crudo.

En ese caso, el importe debía guardar cierta relación con el precio del petróleo a nivel internacional . Esas restricciones se levantaron. Se les permitió a las empresas que vendan "a precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria".

Las importaciones de gas, que antes requerían aprobación oficial, quedaron liberadas de la obligación, de la misma forma que las exportaciones de gas. Antes, para exportar, las empresas debían hacerse cargo de importar GNL (gas líquido) o gasoil en momentos críticos, como el invierno.

Las facilidades para la comercialización de petróleo y gas alentaron la construcción y ampliación de oleoductos y gasoductos. Las obras de infraestructura tienen al sector viento en popa. El futuro de Vaca Muerta depende de maximizar la capacidad de evacuación , es decir que petróleo y gas encuentren vías para llegar a mayor cantidad de mercados externos.

Entre las obras de infraestructura está la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur con una inversión de u$s 2.500 millones. Podrá transportar 500.000 barriles de petróleo diarios, desde un puerto en Río Negro. Los otros proyectos que están en marcha se encuentran la ampliación del gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), y los proyectos de Oldelval, una compañía participada por las petroleras dedicada a ductos.