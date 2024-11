El Gobierno también le cambiará el nombre al Gasoducto Néstor Kirchner: cómo se llamará

El Gobierno anunció este sábado por la tarde que también le cambiará el nombre al Gasoducto Néstor Kirchner.

"El 'Gasoducto Presidente Néstor Kirchner' cambia su nombre: a partir de ahora se llamará 'Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno'. Saludos. Fin", fue el mensaje que publicó el vocero presidencial Manuel Adorni en su perfil de la red social X (ex Twitter).

El nombre de Néstor Kirchner ya había sido quitado de otro lugar emblemático: cuál fue

La flamante decisión de la Casa Rosada se toma meses después de que también se modificara el nombre del ex Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK), que pasó a denominarse "Palacio Libertad".

El ex Centro Cultural Kirchner (CCK) pasó a llamarse Palacio Libertad por orden del presidente Javier Milei.

El avance del gasoducto ya permitió un ahorro multimillonario

En cuanto a los estrictamente financiero, las últimas obras realizadas en el gasoducto permitieron un ahorro acumulado de u$s 3696 millones , de los cuales u$s 924 millones correspondieron al período agosto-diciembre de 2023, y u$s 2772 millones a este año.

Este ahorro contempla importaciones para centrales térmicas de gasoil, fueloil, gas licuado, carbón mineral y de energía eléctrica de Brasil y Uruguay.

Incluso, se estima que en 2025, y operando a su total capacidad, alcanzará los 21 millones m3/día, y generará un ahorro total de u$s 4982 millones.