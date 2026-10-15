El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre fue de 1,9%. Este porcentaje será fundamental para calcular a cuánto ascenderán los haberes el mes próximo.
De acuerdo a la Ley de Movilidad, las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales de ANSES aumentarán en noviembre, en base al índice de inflación registrado dos meses anteriores.
Pensiones: cuánto aumentarían en noviembre
De acuerdo con el Decreto 274/2024, las pensiones se actualizan mensualmente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, publicado por el INDEC, con un rezago de dos meses respecto del período de referencia.
En este marco, de aplicarse el aumento del 1,9%, la escala de pensionados en noviembre cambiará a la siguiente manera:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 355.367
- Pensiones No Contributivas (PNC): $ 310.860
- Pensión Madre de 7 Hijos: $ 444.084,22
Qué pasará con el bono de $ 70.000 para jubilados y pensionados
Al momento, el Gobierno no confirmó la continuidad del bono de $ 70.000 que se les entrega a los jubilados que perciben la mínima.
No obstante, se estima que continúe acreditándose de la misma manera que en los últimos meses hasta que los haberes alcancen el piso de $ 515.437,32 (el valor de la jubilación + el bono).
Cuánto aumentarían las asignaciones familiares en noviembre
Las asignaciones familiares también se actualizan mensualmente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional.
Los valores para la Asignación Universal por Hijo (AUH) serán de:
- La Asignación Universal por Hijo (AUH): $ 159.563,17.
- La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $ 159.563,17.
- La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $ 79.791,78 para el primer escalón de ingresos.