El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre fue de 1,9%. Este porcentaje será fundamental para calcular a cuánto ascenderán los haberes el mes próximo.

De acuerdo a la Ley de Movilidad, las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales de ANSES aumentarán en noviembre, en base al índice de inflación registrado dos meses anteriores.

Pensiones: cuánto aumentarían en noviembre

De acuerdo con el Decreto 274/2024, las pensiones se actualizan mensualmente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, publicado por el INDEC, con un rezago de dos meses respecto del período de referencia.

En este marco, de aplicarse el aumento del 1,9%, la escala de pensionados en noviembre cambiará a la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 355.367

Pensiones No Contributivas (PNC): $ 310.860

Pensión Madre de 7 Hijos: $ 444.084,22

Pensionados. Magnific

Qué pasará con el bono de $ 70.000 para jubilados y pensionados

Al momento, el Gobierno no confirmó la continuidad del bono de $ 70.000 que se les entrega a los jubilados que perciben la mínima.

No obstante, se estima que continúe acreditándose de la misma manera que en los últimos meses hasta que los haberes alcancen el piso de $ 515.437,32 (el valor de la jubilación + el bono).

Cuánto aumentarían las asignaciones familiares en noviembre

Las asignaciones familiares también se actualizan mensualmente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional.

Los valores para la Asignación Universal por Hijo (AUH) serán de: