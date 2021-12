Patricia Bullrich sobre Sergio Berni y su pase a Cambiemos: qué falta para que pegue el salto

La titular del PRO, Patricia Bullrich, contempla la posibilidad de que Sergio Berni se sume a su espacio político, luego de que el ministro de Seguridad bonaerense reconociera que tiene diferencias con el Gobierno .



"Si alguien quiere participar de nuestra fuerza y comparte valores... hay cosas que mirar, como qué pasó con Nisman, pero son conversaciones que se pueden tener", le dijo Bullrich a Viviana Canosa en A24.

En cuanto al Gobierno, la dirigenta no tuvo pelos en la lengua y criticó abiertamente al Presidente y a la Vicepresidenta.

"La palabra del Presidente es una palabra devaluada. La devaluación del Gobierno, Cristina Kirchner no tiene norte, no sabe dónde ir, el Presidente tiene mini planes, como el pan baratito para las fiestas , pero luego el pan es caro, la carne para un fin de semana... Son mini planes, como las ofertas de supermercados", menospreció en el programa televisivo del lunes.



INTERNAS

Respecto a las negociaciones entre los distintos espacios de Juntos por el Cambio, analizó: "Los radicales se pusieron de acuerdo. Fue una mala jugada rápida pero ya pasó, llamé a Gerardo Morales y Martín Lousteau para felicitarlos".

Y continuó: "López Murphy está dentro de Juntos por el Cambio, sólo quiere mantener su partido. Morales y Lousteau son calentones, pero está bien, tienen su personalidad".



NO SE MUDA, pero

Por otro lado, reconoció que no se iba a mudar de la Ciudad de Buenos Aires, pero tampoco se presentaría en ese distrito. "No me voy a mudar de domicilio, voy a quedarme en la Ciudad. Pero no voy a ir por la Ciudad", indicó.