Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico porteño, se refirió a las diferencias entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) y la perspectiva de futuro de la Argentina con Javier Milei a la cabeza del Ejecutivo durante su visita al programa Cuentas Claras en El Cronista Stream. En primer término, Lombardi realizó una apreciación sobre las políticas económicas del Gobierno y la perspectiva dominante de la Argentina: “Siempre se pensó que se podía convivir con la inflación, pero no hay país del mundo que conviva con la inflación; tampoco se puede convivir con un déficit fiscal que no se puede financiar. En ese sentido, este gobierno, con su lucha férrea por el equilibrio fiscal, me parece muy positivo”. Además, definió a LLA como “un producto social que no nació de un día para otro”. “Milei expresó eso de una forma muy disruptiva”, disparó el funcionario porteño. Sin embargo, también aseguró que “mucha gente se siente representada por las ideas históricas del PRO, que en muchos casos coinciden con las ideas económicas de La Libertad Avanza”. En ese sentido, Lombardi afirmó en modo funcionario público: “Dadas las condiciones de la macroeconomía que deseamos y empezamos a ver, es momento de empezar a trabajar sobre crecimiento y generación de empleo“. Por su parte, también se sinceró al afirmar que en materia de coyuntura ”la cosa está muy compleja". “Cuando veo lo que pasa con el comercio, la industria y la gastronomía y el turismo en la ciudad, digo ‘ojo’. Ahora, la macroeconomía no depende de nosotros, ni del tipo de cambio ni de variables generales: somos pasivos frente a esa situación. ¿En dónde somos activos? En lo que llamamos la acupuntura barrial y la sectorial, por eso, estamos bajando impuestos”, apuntó el histórico alfil del PRO refiriéndose al pago del ABL. Con respecto a una cuestión central entre quienes analizan la política institucional y su configuración, se le consultó al ministro de Desarrollo Económico por los recientes dichos del exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien en la misma silla de El Cronista Stream, afirmó que las ideas del PRO se subordinaron a las del Gobierno. “Larreta se sinceró en un camino que no tiene que ver con las ideas del PRO; no me gusta cargar las tintas, pero él se corrió de las ideas del PRO. Si Mauricio Macri, Jorge Macri y Guillermo Dietrich están de un lado y él está del otro...”, opinó Lombardi y afirmó: “Me parece que la posición de ‘quiero quedar bien con todos’ no sirve; después no quedás bien con nadie”. Al mismo tiempo, negó enfáticamente que su espacio se haya plegado al oficialismo. “El PRO sigue representando un lugar dentro de la cabeza de la gente; hubo una renovación muy fuerte que era necesaria. Nosotros pensamos que un partido no puede resignar tanto tiempo antes la noción de competir en todos los distritos”, contestó ante la consulta de si su espacio político iba a tener un candidato a presidente para 2027. Asimismo, les contestó a sus interlocutores, que le preguntaron por los problemas subyacentes de la dinámica de la Ciudad de Buenos Aires: “Nosotros queremos una ciudad limpia, pero necesitamos un compromiso social y ciudadano. Jorge Macri está preocupado por ese tema”.