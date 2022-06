Patricia Bullrich propone tres leyes para lograr "el cambio sistémico" que la Argentina necesita

La exministra de Seguridad de la Nación y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo hoy que presentará tres leyes que serán "el cambio sistémico que necesita la Argentina para salir adelante".

Al disertar en un Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba junto al presidente de la entidad, Manuel Tagle, Bullrich explicó que la primera ley será de "desburocratización", con el objetivo de " sacar a las mafias argentinas, que están en todos lados".

En ese aspecto, indicó: " Existen normas, leyes y decretos que son inexplicables e insostenibles , y frenan toda posibilidad de crecimiento. Hay convenios de 1975 que impiden que podamos mover realmente un mercado laboral, dinámico, moderno, que tenga que ver con lo que es hoy la producción. Si no nos animamos a mover esta estructura y no decimos ‘bajemos el déficit fiscal y los impuestos', no nos ponemos de pie nunca".

REFORMA ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL

La segunda ley que presentará Bullrich busca un cambio a la falta de coordinación entre la macro y la microeconomía: " A los cambios impositivos hay que sumar una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central . Lamentablemente, en la primera gestión no lo hicimos y fue un error", concedió.

" Hoy los bancos en la Argentina están llenos de papelitos que no valen nada. ¿Quién cobra un préstamo en la Argentina? ¿Quién compra una casa con un crédito? El sistema bancario está preso y hay que liberarlo porque el sistema bancario debería ser plata de la gente para la gente. Basta de que la plata de la gente sea para el Estado ".

En tercer lugar, Bullrich buscará una fuerte reforma del Estado: "Hoy se entra al Estado a partir de un amigo político. Se trata de un privilegio, cuando hay sectores importantes de la comunidad que no son considerados de la misma manera que un dirigente político".

Asimismo, la presidenta del PRO consideró la posibilidad de un sistema económico bimonetario: " Queda solo un capital en la Argentina , que lo tienen los argentinos y por suerte es privado: la reserva de valor que ha hecho el argentino comprando dólares".