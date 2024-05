Patricia Bullrich habló sobre el paro de la CGT: "Arruinarlos..."

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo hincapié hoy en que el paro nacional programado para el 9 de mayo, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), está dirigido "contra la sociedad que trabaja". En una entrevista concedida al programa "Si Pasa, pasa", conducido por Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, Bullrich expresó su opinión sobre la medida de protesta, destacando la determinación del Gobierno de continuar con su rumbo.



"Me parece que los paros lo único que hacen es arruinarlos a ellos porque el Gobierno está decidido a seguir su camino, el que nos va a sacar de la crisis", afirmó la funcionaria nacional.

En este sentido, Bullrich caracterizó la convocatoria como "más de lo mismo", señalando que durante los cuatro años de la administración de Alberto Fernández, la CGT no había llamado a ningún paro. En palabras de la ministra, esto evidencia que la medida tiene motivaciones principalmente políticas. "Están bien con los gobiernos que les dan lo que quieren en todas las especias. No tiene sentido discutir con quien no te va a escuchar", declaró.

La ministra agregó que, a pesar de la convocatoria de paro, el Gobierno continuará con su programa de acción. "Que hagan el paro, nosotros vamos a seguir adelante con nuestro programa de Gobierno", afirmó.

En cuanto a la aplicación del protocolo de seguridad, Bullrich adelantó que se activará el próximo 9 de mayo. "El Gobierno tiene una decisión tomada y la gente la sabe", aseguró, subrayando que se garantizará la libre circulación y se evitarán bloqueos de puentes o cortes de rutas.

Respecto a la Ley de Bases, Bullrich mencionó que el oficialismo trabaja para asegurar su sanción en la Cámara de Senadores. "Es cuestión de esperar el proceso legislativo y lograr que salga lo antes posibles para llegar al 25 de mayo con la mayor cantidad de apoyos posibles a un cambio de paradigma que vino a quedarse para siempre en la Argentina", expresó la ministra.

Por último, Bullrich reveló que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tiene preparado el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil, el cual será presentado en las próximas semanas. "Es una ley penal que lo que hace es poner las escalas penales para los menores que no son imputables y que cometen delitos, y permite a los menores poder reinsertarlos y a los que cometen delitos duros tengan penas duras", explicó.

La ministra concluyó reiterando la postura del Gobierno: "Siempre estamos del lado de la víctima aunque el victimario sea un menor".