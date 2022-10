Paro de transporte por 48 horas: avanza sin brújula un conflicto que puede afectar a 9 millones de usuarios

No es la primera vez que sucede, pero esta vez el tema tomó otra dimensión: el conflicto salarial que enfrenta a la UTA con las provincias es lo más parecido al juego del Gran Bonete. Subsidios que no aparecen o se quedan en el camino y una interlución dispersa y compleja dificultan más que en otras ocasiones encontrarle una salida al paro de 48 horas anunciado y ratificado para miércoles y jueves, una huelga que podría afectar a 9 millones de usuarios del interior.



En un comunicado, la UTA atribuyó la medida a la falta de respuestas a su demanda de que se efectivice el cobro del aumento salarial ya acordado en los distritos que no conforman el AMBA.

En tanto, en el Ministerio de Trabajo aseguraron a El Cronista que no habrá dictado de conciliación obligatoria. Esto porque esa medida ministerial ya está agotada en cuanto se dispuso una anterior cuando la negociación salarial se había trabado y podía ser impuesta en forma centralizada a las partes involucradas, pero también a raiz de que el meollo del conflicto no es estrictamente de orden paritario sino que se desata a partir de que algunos distritos no honraron lo firmado.

Aunque esta dinámica no es nueva, la situación esta vez tiene otro condimento porque la UTA optó por ir a la huelga en forma total, contra todos los distritos, cuando en otras ocasiones lo acotaba a aquellos que no cumplían , explicaron fuentes que siguen de cerca el conflicto.

El Ministerio de Transporte nacional también se corrió. "Nosotros no intervenimos. De hecho en las actas de Conciliacion Obligatoria, UTA manifiesta que Nacion demostró girar subsidios a las provincias pero que las mismas no pagan a las camaras", confió un vocero.

"Las provincias protestan a Nacion pero el conflicto no es con Nacion", aseguró.

"Estuvieron en Callao reunidos, pero es cierto que hay cuestiones que deben asumir las provincias y, si no arreglan todas juntas, paran todas", ratificó otra fuente de la cartera laboral, que acaba de renovar su conducción, con la salida de Claudio Moroni y el ingreso de Raquel "Kelly" Olmos como nueva ministra a cargo de esa dependencia.

El secretario de Prensa nacional del sindicato, Mario Calegari, aclaró que la huelga general no se cumplirá en el Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA), en tanto el gremio sostuvo la semana anterior en otro documento que "los trabajadores están en el medio de una disputa entre los gobiernos provinciales y el Estado nacional sobre quién se debe hacer cargo del último acuerdo salarial paritario", por lo que ratificó la huelga general.

"La huelga de 48 horas se cumplirá mañana y el jueves luego del fracaso de las negociaciones salariales con las empresas de transporte de pasajeros de corta y media distancia del interior, y comenzará esta medianoche", aseguró Roberto Fernández, titular de UTA.

Fernández sostuvo que el gremio agotó todas las instancias de negociación previas para "no perjudicar a los 9 millones de usuarios que a diario utilizan los servicios", aunque afirmó que los empresarios "niegan el acuerdo y no abonan el aumento".

"La UTA luchará por la efectivización de la mejora salarial a los trabajadores del interior y adoptó por ello medidas de acción gremial. El sindicato exige el cumplimiento del acuerdo, de la misma manera que realizó en su momento gestiones estatales para consensuar el incremento de los haberes para el personal del AMBA", detalló el sindicalista.

También sostuvo la necesidad de que se cumpla la premisa de "igual remuneración por igual tarea" para los trabajadores del interior del país, y exigió "un mayor compromiso y participación de los gobernantes y de la cartera de Interior, que en definitiva son los que deben enfocarse en la resolución definitiva del conflicto", concluyó Fernfández.