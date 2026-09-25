La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) acordó una nueva actualización salarial para los trabajadores de la rama de procesamiento de aves, encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 783/20.

El acuerdo fue alcanzado con el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) y establece un aumento remunerativo del 1,90% para septiembre de 2026, aplicado sobre las escalas salariales vigentes en agosto.

Con la actualización, el salario básico mensual de las categorías iniciales quedó establecido en $ 2.086.331,50.

Ese monto corresponde tanto al Grupo A del personal obrero mensualizado como a la Categoría 1 del personal administrativo mensualizado.

Cómo quedan los salarios de los trabajadores avícolas

Con el aumento remunerativo del 1,90%, la nueva escala salarial de septiembre mantendrá los siguientes valores.

Para el personal obrero mensualizado, cobrarán:

Grupo A: $ 2.086.331,50.

Grupo B: $ 2.196.497,52.

Grupo C: $ 2.296.084,95.

Artículo 8 del CCT: $ 2.755.301,94.

En el caso del personal administrativo mensualizado, la escala parte de $ 2.086.331,50 para la Categoría 1 y llega a $ 2.609.075,11 para la Categoría 6.

Aumento para los trabajadores avícolas Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para los trabajadores jornalizados, los valores por hora quedaron entre $ 9.821,12 para el Grupo 1 y $ 11.501,49 para el Grupo 5.

En tanto, para Mantenimiento y Oficios Varios, la hora se fijó entre $ 10.927,86 para Ayudante y $ 13.624,67 para Oficial Matriculado y Especializado.

Cómo se cobra el aumento retroactivo

El incremento del 1,90% corresponde a todo septiembre, por lo que quienes ya habían cobrado la primera quincena recibirán la diferencia correspondiente de manera retroactiva.

Según lo informado por la representación gremial, el reajuste acumulado durante la primera quincena será abonado junto con la liquidación de la segunda quincena de septiembre.

Cuáles fueron los aumentos para el sector alimentario

El aumento de septiembre se suma a la actualización salarial acordada para julio y agosto.

Para ese período se había establecido una suba del 2,2% remunerativa en julio y otra del 1,8% remunerativa en agosto, aplicada sobre los valores del mes anterior.

Al tratarse de incrementos sucesivos, el porcentaje acumulado de ambas actualizaciones es levemente superior al 4%, aunque el acuerdo fue comunicado como una recomposición acumulativa del 4%.

La FTIA es la organización sindical que representa a los trabajadores alcanzados por distintos convenios de la industria de la alimentación.

El CCT 783/20 corresponde específicamente a la actividad de procesamiento de aves y cuenta con antecedentes de acuerdos salariales homologados por la autoridad laboral nacional.