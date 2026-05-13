El Gobierno Nacional ha emitido un decreto que autoriza un incremento salarial del 7% para los empleados públicos. Este ajuste ya entró en vigor de manera retroactiva desde enero del presente año. Este pronunciamiento conlleva que más de 1,2 millones de trabajadores estatales, incluyendo docentes, personal administrativo, Fuerza Pública, rama judicial y entidades del orden nacional, experimenten un aumento considerable en sus ingresos mensuales así como en los retroactivos acumulados. La estructura de este ajuste se fundamenta en la evolución del IPC del último año y en las negociaciones llevadas a cabo entre el Gobierno y las principales centrales sindicales. De acuerdo con fuentes oficiales, la resolución se adoptó con la finalidad de salvaguardar el poder adquisitivo del sector público frente al aumento del costo de vida. El reajuste impacta todos los niveles salariales del Estado. Como ilustración: El incremento incluye un componente adicional negociado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales con el fin de mitigar el impacto de la inflación y prevenir una devaluación del salario real. Esta medida busca que el Ejecutivo mantenga un progreso continuo en recuperación salarial, a pesar del ajuste fiscal que se encuentra en marcha. En función del cargo y la antigüedad, los retroactivos acumulados desde enero podrían sobrepasar los $600.000. Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que el ajuste implica “un esfuerzo fiscal importante”, pero que es necesario para garantizar la estabilidad económica de miles de familias que dependen del empleo público. Sí. El decreto incluye la actualización de viáticos, bonificaciones, primas y subsidios, de manera proporcional al aumento salarial. Esto significa que los funcionarios que realizan desplazamientos oficiales, quienes reciben primas técnicas, gastos de representación o pagos especiales, también verán un incremento en esos rubros. En total, se revisaron más de 90 solicitudes sectoriales, incluidas peticiones sobre nivelación salarial, carrera administrativa y condiciones laborales. La definición del reajuste fue el resultado de una mesa de negociación que sesionó durante varias semanas, en la que participaron el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y las principales centrales sindicales del país. Las organizaciones sindicales celebraron el incremento, aunque subrayaron la necesidad de continuar el diálogo para avanzar en reformas estructurales del empleo público y en la consolidación de una política salarial unificada para todas las entidades.