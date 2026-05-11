José Elías, empresario multimillonario y presidente de Audax Renovables, lanzó una reflexión sobre uno de los errores más frecuentes que, según él, cometen muchos dueños de negocios. A través de su cuenta de X, @jose_elias_nvr, advirtió que numerosos empresarios “se engañan al solitario” al no pagarse un salario acorde a su experiencia y responsabilidades. El empresario sostuvo que esta práctica genera una falsa sensación de rentabilidad dentro de las compañías. Según explicó, muchos profesionales altamente capacitados, que podrían cobrar elevados salarios en otra empresa, deciden asignarse una nómina muy baja en sus propios proyectos, ocultando así problemas reales de sostenibilidad financiera. José Elías afirmó que el “mayor error” que detecta en muchos empresarios es no valorar económicamente su propio trabajo. En su publicación, describió el caso de personas con años de experiencia y gran preparación que, fuera de su empresa, podrían ganar “5000 pavos sin despeinarse”, pero que dentro de su propio negocio se asignan salarios de apenas “1200”. Para el empresario, esta situación distorsiona completamente las cuentas de una compañía. “Solo estás tapando agujeros con tu propio esfuerzo”, señaló. Según explicó José Elías, cuando el propietario de una empresa decide asignarse un salario inferior al que le correspondería en el mercado, el negocio termina mostrando una rentabilidad que no es real. El empresario detalló que esta práctica provoca tres consecuencias principales: Además, insistió en que muchos negocios aparentan funcionar correctamente solo porque el dueño está compensando las pérdidas con su propio esfuerzo y sacrificio económico. José Elías aseguró que el salario del dueño de una empresa debe equivaler a lo que costaría contratar a un profesional externo con la misma experiencia y capacidades para desempeñar ese trabajo. “El sueldo que te corresponde es el dinero que le pagarías a un profesional externo para que hiciera tu trabajo con tus mismas características”, explicó. Desde su punto de vista, este cálculo es fundamental para conocer la verdadera situación económica de cualquier negocio. Por ello, el presidente de Audax Renovables recomendó a los empresarios dejar de “hacer trampas” con sus propios salarios y comenzar a pagarse de acuerdo con el valor real de su trabajo. “Para saber si tu negocio funciona, el primer paso es dejar de hacer trampas. Págate lo que vales”, concluyó.