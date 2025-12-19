Celebran los trabajadores | Entregarán un bono de $ 120.000 para todas estas personas por fin de año: a quiénes beneficia Fuente: Shutterstock

El gobierno provincial de Salta y los representantes sindicales del sector público alcanzaron en las últimas horas un nuevo acuerdo paritario que establece el pago de una suma no remunerativa de $200.000.

La cifra, que se pagará el próximo 16 de enero, duplica el bono otorgado en el mismo mes del año pasado, destacaron desde el Ejecutivo provincial.

El convenio incluyó además la apertura de las discusiones salariales para 2026 durante la primera mitad de febrero.

En esa instancia se analizará la posibilidad de incorporar un ajuste porcentual con vigencia retroactiva desde el inicio del año, lo que permitiría compensar la inflación de enero antes de que finalice el mes siguiente.

Una de las características centrales del arreglo es la continuidad del esquema de pagos quincenales que viene implementando la administración de Gustavo Sáenz.

De esta manera, entre diciembre y enero los empleados públicos recibirán desembolsos cada dos semanas, una medida que busca mejorar la liquidez de los hogares en un período de gastos elevados.



Las autoridades provinciales subrayaron que en cada ronda de negociaciones paritarias se logró incorporar beneficios adicionales para los trabajadores. Este resultado, enfatizaron, es producto del diálogo sostenido entre el Estado y las organizaciones gremiales que representan a los distintos sectores de la administración pública.

La estrategia oficial apunta a brindar certidumbre a los empleados estatales y sus familias respecto a los ingresos que percibirán en los próximos meses, señalaron.

El calendario de pagos quedó establecido de la siguiente manera: el 2 y 3 de diciembre se abonaron los haberes de noviembre, mientras que el 16 de ese mes se depositó el medio aguinaldo. Para fin de año, el 30 y 31 de diciembre, se adelantará el sueldo de ese mes con un incremento del 5%.

Tras el bono extraordinario de $200.000 previsto para mediados de enero, el 30 y 31 de ese mes se efectuará el adelanto de los salarios correspondientes a enero. Finalmente, en febrero se instalará formalmente la mesa de negociación para definir la pauta salarial de todo 2026..