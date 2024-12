Paritaria UTA: en pleno conflicto con las empresas, qué va a pasar con el aguinaldo y los sueldos de enero

Este miércoles 18 de diciembre las empresas de colectivos comenzaron a abonar el aguinaldo correspondiente a la segunda mitad de año. Pese a que desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aseguran que la mayoría de las compañías cumplieron con el pago completo, hay otras que por falta de fondos ofrecieron en hacerlo en hasta seis cuotas, algo que desde el gremio rechazaron rotundamente.

Ante este panorama, las partes se reunieron durante la tarde en el ámbito de la Secretaría de Trabajo para determinar qué sucederá en esos casos y qué pasará con los sueldos de enero 2025, mes en el que el salario básico será de $ 1.200.000, según el último acuerdo paritario.

Para poder cumplir con el compromiso asumido, las empresas reclaman más subsidios o un aumento del boleto que les brinde fondos para pagar. Esto, sin embargo, no forma parte de los planes del Ministerio de Economía, que prioriza mantener los números "en orden" y no liberar más partidas, decisión que abre la puerta a un nuevo foco de conflicto que, tarde o temprano, puede desencadenar en una medida de fuerza.

El gremio, por su parte, reclama que se cumpla con lo firmado, cuestionando el carácter condicional que la parte empleadora quiere darle a la última negociación paritaria.

En la reunión de este miércoles las partes ratificaron sus posturas, y Trabajo convocó a otra audiencia virtual para el viernes 20 a las 13 horas, instando a las partes a "extremar esfuerzos a fin de explorar alternativas de solución del diferendo planteado".

Estructura de costos desactualizada y un acuerdo paritario sin respaldo

"La estructura de costos vigente llega solo hasta el mes de octubre de 2024, por lo que el costo salarial de diciembre, con sueldos y aguinaldos, no está incorporado en ningún calculo. Desde el 25 de septiembre la Secretaria de Transporte no actualiza el esquema que determina el nivel de ingresos que se necesita para operar", resaltaron desde AAETA, una de las cámaras que forman parte de la negociación.

El último acuerdo paritario impactó también en esta estructura de costos "deficiente", por lo que su cumplimiento se puso en riesgo.

"¿Por qué las empresas firmamos la paritaria si no estaban los fondos? En primer lugar, para evitar un conflicto gremial que derivase en la suspensión de servicios, perjudicando a los pasajeros, empresas y trabajadores, como ocurrió con el tren y el subte. Y en segundo lugar, porque existía un compromiso de las autoridades en actualizar la estructura de costos para afrontar el pago de salarios. Porque además es un procedimiento regular vigente desde 2009", explicó la entidad.

Sin embargo, desde el Economía no dieron el visto bueno para avanzar con esa actualización pese a los insistentes reclamos de las compañías. En las últimas horas, incluso, los titulares de varias las compañías hicieron un aplausazo en la puerta del Palacio de Hacienda exigiendo que los atiendan.

"En la manifestación de ayer nuestra cámara no participó, pero mas allá de eso, por el momento no tenemos respuestas ni definiciones sobre tarifa o subsidios. Transporte entiende el problema, pero es Economía quien no autoriza", explicó Luciano Fusaro, titular de AAETA.

También hay una mora en la jurisdicción PBA por más de 80 mil millones de pesos de subsidios de octubre y septiembre impagos a la fecha, explican las empresas.

Estos incumplimientos, insisten, atentan contra la posibilidad de cumplir en tiempo y forma con el pago de salarios de enero y, en algunos casos, de los aguinaldos, por lo que las cámaras llegaron a plantear su intención de abonar en seis cuotas.

"A la espera de una actualización de la estructura de costos vigente y ante la falta de acciones coordinadas entre operadores, cada empresa hará su mayor esfuerzo para cumplir con el pago del aguinaldo. Algunas deberán recurrir a la toma de créditos para cumplir con la pauta salarial acordada, otras reducirán servicios y frecuencias en horarios de menor demanda, mientras que algunas pagarían el salario sin el aumento", indica AAETA.

"Esto obedece a la delicada situación financiera de cada operador y bajo ningún punto resulta una solución sostenible en el tiempo. Recordemos que desde hace varios años el déficit de cobertura de ingresos se viene cubriendo con un menor nivel de renovación de material rodante", agregaron.

El gremio pide el cumplimiento de lo firmado

Más allá de los argumentos de las cámaras para ofrecer pagos en seis cuotas iguales, el gremio pide que se respete lo acordado en la audiencia del 30 de octubre.

"Nos encontramos ante un acuerdo salarial que ha sido suscripto y homologado, por tanto debe ser cumplido", indicó el espacio que encabeza Roberto Fernández, pasándole la pelota a las otras dos patas de la negociación.

"De la misma manera que en circunstancias de beneficios empresarios extraordinarios, los trabajadores son ajenos, en las circunstancias de dificultades de liquidez y situaciones no tan beneficiosas, también resulta ajeno a la necesidad de los trabajadores a percibir sus salarios, y de hacer efectivo el derecho a la percepción del sueldo anual complementario, razón por la cual no permitiremos plazo, cuota, quita, espera ni modalidad alguna la percepción de nuestros haberes", aseveraron.

En esa línea, el gremio insistirá el viernes con que los montos y gratificaciones firmados "no pueden estar sujetos a condicionamiento alguno" y meterá presión para que se cumpla con lo pactado para enero.

Luego, con el último esquema de recomposiciones agotado, comenzará un largo camino para cerrar aumentos de febrero en adelante, con la posibilidad de un paro siempre latente pese a la postura "dialoguista" que la UTA mantiene desde hace varios meses.