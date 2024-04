Paritaria Comercio: la FAECyS confirmó el estado de las negociaciones por nuevos aumentos

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) confirmó este viernes la continuidad de las negociaciones paritarias con el sector empresarial a fin de abrochar un nuevo aumento salarial para el pleno de las categorías de las y los trabajadores mercantiles de la rama general.

A días de vencer la pauta de liquidación hábil prevista para el lunes 8 y tras la actualización del 17,6% definida junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) para enero y febrero, resta por conocerse el guarismo de incremento que regirá sobre los haberes de marzo y abril.

"Rama general: continúan las negociaciones" , puntualizó la Secretaría Asuntos Legislativos de la FAECyS en Instagram.



Empleados de Comercio: ¿Qué dice el último acuerdo paritario y cómo impactará en el próximo aumento de abril?



La FAECyS junto a las cámaras empresariales acordaron en febrero un nuevo aumento salarial del 17,6% en carácter de pago no remunerativo que se incorporará al básico de abril.

Su absorción será por su valor nominal, al tiempo que regirá para el cálculo del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), indemnizaciones por extinción del contrato laboral, antigüedad y presentismo.

