Paro de colectivos: la UTA puso fecha y avanza la paralización de los servicios, ¿qué se sabe?

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) podría activar el próximo lunes 8 de abril un nuevo paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en reclamo a la falta de cumplimiento del acuerdo paritario respecto a los salarios de marzo 2024.

Según el comunicado difundido el miércoles en redes sociales, el sindicato conducido por Roberto Fernández (ahora en estado de alerta) aguardará hasta el quinto día hábil para poner en marcha la medida de fuerza.

Estado de alerta por incumplimiento del acuerdo salarial. pic.twitter.com/zv8aKJkeNj — utaargentina (@utaargentina) April 4, 2024

En contrapartida, las compañías alegan no contar con los fondos en carácter de subsidios suficientes (producto de un mal cálculo por parte de la Secretaría de Transporte) para afrontar los egresos, por lo que instaron una vez más al Ministerio de Economía a efectivizar la quita de cobertura a la oferta "tal como se prometió" , fijar tarifas "realistas" y orientar los subsidios a quien no la pueda pagar.

"Las empresas no piden subsidios. Es decisión del Estado que haya tarifas de las más bajas del país, y que a cambio ofrece subsidios mal calculados. Por esto no puede desenterse de esta situación, al no tener las firmas la potestad de gestionar sus ingresos" , puntualizaron.

Paro de colectivos: ¿Qué reclama la UTA y la postura de las empresas?



La UTA advirtió por la falta de acreditación de los salarios de los choferes de colectivos del AMBA de marzo sin la actualización prevista en el artículo 6° de la última revisión paritaria.

El entendimiento firmado para enero y febrero prevé un básico de $ 987.000 que, acorde a la evolución de Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, debía tomarse como piso para actualizar los ingresos tanto en lo que respecta al personal de conducción inicial como su proporcional al resto de las categorías.

"Ante las manifestaciones vertidas por los representantes del sector empresario que indican el no cumplimiento del acta acuerdo firmada por las partes con fecha 02/02/24 y que fuera homologada con fecha 19/2/24, alegando no contar con fondos suficientes para ello por decisiones técnicas de la Secretaría de Transporte, la UTA se declara en estado de alerta, advirtiendo a la población que, de verificarse dicho incumplimiento a partir del próximo lunes 8 del corriente, se verá afectada la normal prestación del servicio público en el área del AMBA" , alertó la UTA.



Las empresas de colectivos alegan no poder contar con los fondos suficientes para afrontar la liquidación de los salarios de marzo 2024

Las empresas, por su parte, indicaron que debido a que el básico de febrero fue de $ 737.000 + una suma no remunerativa por única vez de $ 250.000, la Secretaria de Transporte sólo utilizó el primer importe (sin adicional) para calcular el monto de subsidios del tercer mes.

"Las empresas reciben subsidios con un cálculo basado en $ 737.000, pero UTA reclama en base a dicha 6ta clausula $ 987.000. La diferencia ($ 250.000) por cada cápita (50.000) son cerca de $ 12.500 millones" , subrayó la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA).

Las cámaras de transporte enviaron también una carta documento al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, e intimaron al Gobierno a cancelar "urgentemente" la deuda de compensaciones (subsidios) impagas a la fecha, que según denunciaron asciende a $ 50.278 millones.

Paro de colectivos: la respuesta del Gobierno



La Secretaria de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, aseguró que "se encuentra al día" con el pago de los subsidios a las empresas de transporte automotor del AMBA, al tiempo que "seguirá cumpliendo" con la liquidación de los fondos previstos y correspondientes, lo cual se viene realizando en tiempo y forma.

"Es obligación, por parte de las empresas, cumplir con el pago salarial a sus empleados" , indicaron.