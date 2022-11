Para Hernán Lacunza, los candidatos PRO coinciden en un 90% en materia económica

Usted está coordinando los equipos económicos de Horacio Rodríguez Larreta para gobernar desde el 2023. ¿Se puede armar un plan económico sin saber cómo van a ser las variables de inflación, reservas, crecimiento, etc?

Se puede programar, se puede pensar. No solo se puede si no que es una obligación: no se puede improvisar ahí un partido, un espacio del qué pretende ser gobierno . Pero sí hay mucha incertidumbre, porque obviamente falta un año largo. Este gobierno no da pie con bola en muchas cosas, por ejemplo, en la inflación. Hace varios meses, por no decir años, que viene poniendo parches para contener las consecuencias de una política económica inconsistente y ahora no es la excepción. Haciendo salvedad de esas incertidumbres, sí se puede.



¿Cómo lo ve a Sergio Massa, que al menos estabilizó la política en el Frente de Todos?

Un activo indudable que tuvo y tiene es el músculo político para limar un poco las diferencias evidentes que había entre el Presidente y la Vicepresidenta, para enfrentar los dilemas económicos.

¿Durará esa estabilidad?



No sé si eso es permanente o transitoria, porque también hay algunos chispazos que empiezan a emerger. Pero eso es un problema de la interna de gobierno. Y eso va a jugar con la interna política, pero eso era un agravante. En realidad hay problemas económicos objetivos más allá de las políticas: sobran pesos y faltan dólares. O sea, la inflación es 100% y la brecha es 100%, y eso no se va a resolver ni con músculo político ni con buena onda .



Hay consenso en el sistema político, como pocas veces anteriormente, sobre el valor de tener disciplina fiscal. ¿Le parece una novedad en un gobierno peronista?



Me parece que como pocas veces antes, los datos, los números son tan categóricos, tan contundentes, tan evidentes de que así no podemos seguir. Por eso hay un espacio para un consenso por lo menos preliminar. Que un gobierno kirchnerista o un ministro de un gobierno kirchnerista estén destacando la importancia de la responsabilidad fiscal o que no se puede estar gastando todo el tiempo más de lo que ingresa, eso versus lo que venían diciendo hasta acá que ante cualquier problema era más Estado y después vemos cómo lo financiamos... bueno, es un cambio en el paradigma . O un cambio incipiente, no quiero ser demasiado ambicioso. Pero enhorabuena, que eso permita construir una Argentina distinta a partir de fines del 2023.



Rodríguez Larreta plantea la necesidad de hacer ambiciosas reformas de fondo en los primeros días de Gobierno. ¿Es viable?



La herencia va a ser peor que la del 2015 en materia de pobreza, inflación y de deuda . Y hay que tener un programa integral, porque la Argentina no va a tener un crédito voluntario sin hacer reformas. Primero hay que demostrar que primero hay vocación, voluntad y pericia. Los argentinos tenemos que demostrar eso. Empezando por el gobierno, pero todos los argentinos tenemos que demostrar que así no podemos seguir.



¿Qué reformas considera que se requieren?



Reformas fiscales y monetarias para la agenda de la estabilidad. Y también reformas de la regulación y productivas para la agenda del crecimiento: reglas del trabajo, reglas del mercado energético, la agenda de la estabilidad y también reformas de regulación y productivas para la agenda del crecimiento, reglas del comercio exterior, como la simplificación en materia tributaria y en materia burocrática de regulación e intervención del Estado . La agenda es nutrida, ambiciosa, con componentes macro-económicos y micro-económicos, o sea de estabilidad y de crecimiento que se retroalimentan. Siempre digo: "la macro manda", porque hacés todo bien en la reforma de crecimiento y si el dólar es un barrilete se lleva todo puesto. Pero en la micro, también tenés que crecer porque sino no conseguís generar empleo y entonces no hay cohesión social para sostener el programa.



El PRO atraviesa una interna muy áspera, con al menos dos candidatos: Larreta y Patricia Bullrich. ¿Cómo se zanja?



Hay cuatro pre-candidatos del PRO, más los radicales. Enhorabuena que sea una oferta plural, abarcativa. Es un espacio que pretende ser plural y amplio. Obviamente no es una unidad, eso implica una maduración porque no hay una conducción personal, sino plural. Y lo que a veces parece anárquico, por esa pluralidad de ideas y de voces, es más sano en cuanto a la construcción de consensos y de políticas. Pero te puedo asegurar que yo hablo con ellos todo el tiempo y las diferencias económicas son de matices.



¿Cuántas coincidencias y diferencias existen en las propuestas económicas?