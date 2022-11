Por qué para Rogelio Frigerio Juntos por el Cambio se parece al kirchnerismo

"Veo con enorme preocupación lo que pasa en nuestra coalición, en Juntos por el Cambio, porque terminamos siendo un espejo del kirchnerismo, y nosotros tenemos que ser todo lo contrario", planteó el precandidato a Gobernador por Entre Ríos. Lo hizo en el medio de las internas explosivas que cruzan a la coalición opositora y especialmente al PRO.

Contragolpe de Horacio Rodríguez Larreta: impulsa un tapado para el Gobierno porteño



Frigerio agregó: "Lo que le puede dar un poco de tranquilidad a la gente, en este momento de tanta incertidumbre y angustia, es ver que hay una oposición que se para distinto, que no cometemos los mismos errores y que no estamos todo el día pasándonos facturas y chicanas entre nosotros, sino que estamos trabajando todos juntos para construir una propuesta superadora de todo lo que está pasando, no solo de este desastre que vive la Argentina hoy, sino incluso superadora de nuestra propia experiencia como gobierno".

El ex ministro del Interior de Mauricio Macri afirmó que "la ciudadanía nos quiere ver trabajando en una propuesta de desarrollo, de transformación, y no peleándonos entre nosotros. Como decía mi abuela: para pelearse hacen falta dos. Si uno agrede, el otro no tiene que verse obligado a responder siempre, o no lo tiene que hacer públicamente. Los trapos sucios se tienen que lavar en casa. Y las denuncias no tienen que ser mediáticas, se tienen que hacer en la Justicia con las pruebas correspondientes. No aguanta, en esta situación tan difícil, que la oposición se comporte de alguna manera como el oficialismo. Tenemos que estar más unidos que nunca".

El diputado se lamentó porque "la gente está desesperada porque no llega con el sueldo a la semana que viene, no puede comprar ni un par de zapatillas para un hijo o, menos aún, puede arreglar algo en la casa que se rompe, y tiene que aguantar que la coalición opositora, que es donde deposita la última esperanza que le queda, en lugar de estar concentrados en lo que le pasa a la gente, está concentrada en lo que nos pasa a nosotros, los políticos".

Por último, hizo "un llamado a bajar los niveles de agresión, a mostrarnos unidos, como nuestro electorado nos quiere ver, y a trabajar en lo único que nos tiene que realmente amalgamar y unir, que es un plan para cambiarles la vida a los argentinos, que la están pasando muy mal".

Además se mostró a favor de las PASO "por que son ordenadoras para esta situación. Que sea la gente la que elija quiénes de nosotros están mejor preparados o representan mejor nuestras ideas y nuestros valores".

Respecto a las pujas por la jefatura opositora, opinó: "Después de la derrota del ‘19 es lógico que haya por ahora un liderazgo más horizontal, que haya varios dirigentes que pretendan liderar y que la militancia también considere que dentro de esta gran coalición haya distintos liderazgos, pero ese no tiene que ser el centro de nuestra atención. Tenemos que canalizar nuestra energía en prepararnos para gobernar. No hay margen para la improvisación".