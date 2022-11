Contragolpe de Horacio Rodríguez Larreta: impulsa un tapado para la sucesión porteña

Fiel a su estilo, Horacio Rodríguez Larreta buscó bajar el tono de la disputa interna en el PRO. "Estoy harto de las peleas entre políticos, yo estoy para pelearme contra la inflación", dijo por Radio Mitre. Y agregó: "los políticos no podemos estar mirándonos el ombligo, peleándonos. El enemigo está afuera. El enemigo es la inflación. Un litro de leche está a 130 pesos. Ahí es donde tenemos que pelear todos juntos".

Tan alejado buscó mostrarse de los conflictos en el PRO que, consultado acerca de si Patricia Bullrich debería pedirle disculpa a Felipe Miguel, jefe de gabinete de Larreta, el alcalde porteño dijo que "estamos en un momento en la Argentina donde este fin de semana mataron a una persona para robarle la moto, hay toma de tierras en el sur. Y mientras pasa todo eso estamos discutiendo entre políticos peleándonos. Yo no me engancho con eso. Me pongo por arriba, doy vuelta la página. Tengo muchas peleas que dar en la Ciudad".









Su equipo, mientras tanto, no oculta la intranquilidad que le genera el momento. Primero, porque consideran que Larreta es demasiado benévolo con Jorge Macri, que lo desafió con una foto junto a Patricia Bullrich, la presidenta del PRO que pelea con potencia por la candidatura presidencial. "En lugar de enfriarlo (al ex intendente de Vicente López que quiere ser candidato a Jefe de Gobierno en la Ciudad), teníamos que echarlo. Es tiempo de ser firmes", se queja un funcionario que promueva al Jefe de Gobierno para la Casa Rosada.



Y frente al ruido que genera en el PRO una eventual alianza entre Rodríguez Larreta y Martín Lousteau para "entregarle la Ciudad a la UCR" a cambio del respaldo a la candidatura presidencial, el secretario general de Uspallata, Fernando Straface, salió a decir que "Fernán Quirós se acerca a la posibilidad de ser candidato", una salida política al intríngulis porteño que todavía no fue oficializada.

¿PATRICIA BAJO UN CAMBIO?

Bullrich, mientras tanto, también busca priorizar su agenda. Su equipo se ocupó hoy de enviar una foto con la reunión que mantuvo con el ex jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, anticipando que en los próximos días se reunirá con Alberto Nuñez Feijoó, quien muy probablemente será el candidato del Partido Popular, que vendrá a la Argentina al evento anual de la Fundación Libertad.

Pero la presidenta del PRO no se priva de seguir echando un poco de leña al fuego de la interna. En una entrevista que dio hoy dijo que "si es por debatir, que Larreta me llame por teléfono y debatimos. Que no mande a sus soldaditos a decir mentiras sobre mí". Cerca de ella explican que "se siente víctima de operaciones constantes de parte de Horacio, y reacciona como puede en un marco de ninguneo permanente al que la someten los funcionarios porteños".

EL EQUIPO DE CAMPAÑA DE HORACIO

En paralelo, en el larretismo siguen trabajando en la candidatura presidencial con la "mesa federal" que integran Omar De Marchi, Alvaro González, Mariano Weschler, Carlos Pedrini y Augusto Rodríguez Larreta. La novedad es que el lunes, en un almuerzo, se organizó la incorporación de Eduardo Machiavelli, Federico Di Benedetto y Christian "Negro" Coelho, quienes ya lo venían haciendo pero ahora lo hacen con el equipo territorial.





Así, los trascendidos de que Emilio Monzó se sumaba quedaron en suspenso. Por lo que se sabe, el ex presidente de la Cámara de Diputados que tiene a su equipo trabajando para Patricia Bullrich coquetea con uno y con otro, pero aún no decidió dónde jugar. "Por ahora, habla una vez por semana con cada uno, tratando de unirlos", un rol que todavía nadie está jugando en el PRO. Algunos, muy preocupados por cómo baja la crisis del partido en funcionarios y militantes, ya están organizando reuniones para mantener un diálogo permanente.

COMO SE DEFINIRA QUIEN ES EL CANDIDATO DEL PRO

En cuanto a la definición, todavía está lejos. Pero todo indicaría que se haría a través de elecciones PASO "cruzadas". Son varios los que creen que Rodríguez Larreta irá con un radical en la fórmula, y lo mismo haría Bullrich. Así, las fuerzas también se equilibrarían. La mayoría del PRO iría con la ex ministra de Seguridad, en tanto la mayoría de la UCR con el Jefe de Gobierno de la Ciudad.

Claro, eso siempre y cuando no se presenten Macri y/o María Eugenia Vidal. O Lilita Carrió, que no lo descartó totalmente.