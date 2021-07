Para comprar un departamento, en Argentina hay que trabajar el doble que en otros países de la región

Frente a un mercado inmobiliario que ya acumula tres años de caída y que sufrió un gran agravante ante el shock económico de la pandemia y la Ley de Alquileres, hoy el real estate argentino sufre la baja de precios mientras que la devaluación del peso y su consecuente impacto directo sobre los salarios plantan cada vez más lejano el horizonte de la "casa propia" .

Inmuebles en venta bajan hasta 25% en dólares y hay más oferta

Los datos que Rodrigo Lejtman , economista a cargo del proyecto Index de Zonaprop, observa desde los estudios realizados por el sitio web de venta y alquiler de propiedades online colocan al mercado inmobiliario argentino frente a un panorama complejo .

Letjman revela, en diálogo con FM Concepto, que "en dólares financieros el salario promedio necesita 20 años para adquirir un dos ambientes (50 m2) en la Ciudad de Buenos Aires".

En comparación con los otros países de la región, el contexto argentino es el que sale peor parado ya que, con un salario promedio, en Perú se puede acceder a la compra de un 2 ambientes en 10 años , en Panamá en 9 y en Ecuador en menos de 8 mientras que en Chile se tarda entre 7 y 8 años .

No obstante, si en la Argentina se toma el dólar oficial -al que no todos pueden acceder actualmente- los tiempos se acortan a 12 años , "lo que sigue siendo un poco más por encima de la región pero está más cerca", tal como indica Letjman.

Por otro lado, al referirse a la baja en el precio de los inmuebles que está observando el mercado a raíz de la amplia oferta y la baja demanda, Letjman realizó un repaso por los últimos años del real estate argentino e indicó que, luego del nivel máximo que se alcanzó en 2016 con el impulso de los créditos UVA, desde mediados del 2018 que "el mercado inmobiliario empezó a registrar un ciclo recesivo" en el marco de la contracción económica de la Argentina.

"Hoy el precio promedio de CABA ronda los u$s 2430 por m2 que es entre 13 y 14% por debajo de los niveles que se llegó a tener en el pico del 2018", indicó el economista según el análisis de las propiedades publicadas en Zonaprop.

Respecto de si estos valores continuarán bajando hasta alcanzar los u$s 2000 por m2 aproximadamente, Letjman indicó que "todo depende de lo que pase con la macroeconomía" porque el mercado inmobiliario "es un sector que mira a largo plazo".

"Es difícil que esta tendencia de baja de precios cambie pero, de todas formas, los u$s 2000 del 2012 no son los mismos 2000 de hoy ", agregó el especialista en inmuebles al indicar que se debe considerar la suba inflacionaria que se observó este año en los Estados Unidos para analizar correctamente el mercado.

Finalmente, aunque cree que "las noticias no son muy buenas" para quienes buscan comprar una propiedad en este momento ya que "el salario en pesos está sufriendo mucho", el contexto no es tan desfavorable debido a que, según él, suelen aparecer oportunidades de compra para quienes buscan en detalle en un mercado que "hoy va camino a las 36.000 unidades (disponibles) en Capital Federal" .