Para Aníbal Fernández, la clave es cómo se financió el atentado a Cristina Kirchner: "Follow the money"

NUEVA YORK (Enviado especial).- El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que viajó a esta ciudad junto con el Presidente Alberto Fernández para mantener una agenda propia con funcionarios abocados a la lucha contra el narcotráfico y el delito en Estados Unidos, aseguró que en el caso del atentado a la Vicepresidenta Cristina Kirchner "lo más importante es saber de dónde viene la plata. Nosotros creemos que es imperioso buscar la plata."

No son las únicas declaraciones filosas de parte del ministro de Seguridad abordo del avión presidencial, poco antes de aterrizar en Nueva York. "Es mucho más fácil cuando vos determinás dónde está la plata que sacar la sustancia" , dijo. También evaluó que la banda de Los Copitos que se investiga por el atentado a la Vicepresidenta no tendría estructura financiera para cometer este ataque. Y remarcó que hay más de 300 personas investigando hoy el caso.

Aníbal Fernández con la prensa antes de llegar a Nueva York

Desde hace varios meses que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tenía planificado este viaje para reunirse con autoridades del FBI y la Policía de Nueva York. Pero la realidad lo superó. En diálogo con El Cronista y la prensa que llegó a Estados Unidos para cubrir la gira de Alberto Fernández por esta ciudad y Houston, el ministro de Seguridad evaluó la marcha de la investigación y el papel de los magistrados en la causa.

-¿Hay alguna novedad en el caso del atentado a la Vicepresidenta?

- A esta altura mucha información yo no puedo dar. Ya es el Juzgado el que tiene todos los elementos y nosotros estamos trabajando fuertemente para asistirlo con mucha información. Hay mucha información por procesar que nos tiene que dar lo que ya conocen ¿no? Esto se lo pude haber dicho en Buenos Aires y se lo pude haber dicho acá, es mucho lo que se procesa, mucho lo que va permitiendo asimilar y trabajar sobre determinadas líneas de investigación que muestran, ya muestran gráficas completas. Así que no hay nada nuevo.

-¿Cree que se puede avanzar por un lado sobre el financiamiento de los que hasta ahora están implicados y saber si por encima de ellos hay una estructura que organizó o instigó el ataque a Cristina?

- Son conjeturas. La primera parte es una conjetura. La segunda, no.

- ¿El financiamiento es una conjetura?

- No. Cuando fui elegido presidente del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior se trabajaban cinco delitos: narcotráfico, trata de personas, tráfico de personas, ciberdelito y lavado de dinero. Y después a eso se le agregaron dos delitos más, los ambientales y el género. Pero nosotros cuando hablamos de los primeros cinco, que estábamos hablando para crear el CLASI, yo lo que les planteaba es que el último los cruza a los cuatro. Que lo más importante en este caso siempre es saber de dónde viene la plata.

El ministro de Seguridad defendió el accionar a los policías que custodian a la vicepresidenta

Hay un documento muy fuerte de Homeland Security que dice puntualmente "Follow the money", sigan la guita. Es mucho más fácil cuando vos conquistas dónde está la plata que sacar la sustancia. Es decir, no hay que quedar en quién vino y no decomisar la sustancia. Pero el problema más fuerte es poder sacar la plata. Nosotros creemos que es imperioso buscar la plata. Que es imperioso.

-¿Pero cree que hay arriba una estructura o no?

- No tengo nada que me lo demuestre todavía ni nada que no me lo demuestre aún. Hay un trabajo que se tiene que hacer precisamente porque al seguir el dinero podemos encontrarnos con algo importante, no lo sabemos todavía.

- Hay una presunción de que no es...

- Los Copitos no dan para eso, ésta es la presunción. Pero es la presunción de una circunstancia, de una...

- El negocio de los copitos no...

- Sí claro. No da para eso.

- Por eso lo importante es encontrar si alguien puso el dinero, si financió...

- Follow the money.

-¿Qué puede decir de la carpintería de Jonhatan Morel, líder del grupo Revolución Federal que convocó a tomar la calle contra el Gobierno?

- Me parece que también es un elemento que la Justicia tiene que evaluar. Como expresión suelta en sí misma es muy densa, pero hasta que la Justicia no diga lo que tiene que decir no tengo mucho más para decir yo. Porque en el fondo lo que se necesita son cosas contundentes para seguir avanzando, dándole instrucciones a las fuerzas de seguridad y que actúen. Y hasta ahora hay que esperar lo que dicen.

La foto que mostró el ministro de Seguridad donde registró a cuatro custodios que rodean a la vicepresidenta

- ¿Hay conformidad del Gobierno con la actuación de la jueza Capuchetti y del fiscal Rívolo en la investigación?

- No hablo por el Gobierno, hablo por mi persona. Yo siento que se están haciendo muy bien las cosas y que no se han detenido en nada. Hasta ahora eso es lo que yo veo.

- ¿Se está revisando el funcionamiento del Protocolo 7 de seguridad de la Vicepresidenta?

- Sí claro, por supuesto.

El Presidente junto a Aníbal Fernández, Gabriela Cerruti y Julio Vitobello en el vuelo a Nueva York

-¿Y qué cambios van a hacer?

- La orden de hacer el sumario la dí el mismo día ese, a las 12 de la noche. Sigue su curso. Se van acumulando elementos que se van incorporando.

- ¿Cree que hay un punto de responsabilidad de la custodia de la Policía Federal respecto a la seguridad de Cristina Kirchner?

- Es que yo mostré una foto en televisión donde está específicamente la Vicepresidenta y donde están los cuatro policías a su alrededor como el cinco del dado, bueno, en esas condiciones. Ellos dicen vamos. Está en varias declaraciones...

- Pero ella sigue caminando...

- Bueno, está bien, es muy difícil decirle que no lo haga. Si nadie entiende qué está pasando.

Nosotros no pedimos colaboración porque trabajamos en todo. No es necesario que por un caso hablemos. Hablamos de todo las veces que necesitamos.

- ¿O sea que la responsabilidad al final fue de Cristina Kirchner y no de la custodia?

- No, no, nunca dije eso yo. En ese momento todos teníamos una enorme confusión porque no se veía qué pasaba.

- Pero no se tiraron sobre ella para cubrirla. No la pusieron en un auto. No la llevaron a la casa...

- La expresión de la fuerza es sacarla de ese lugar.

-¿Van a pedir colaboración para este caso aquí en Estados Unidos?



- No. Nosotros no pedimos colaboración porque trabajamos en todo. No es necesario que por un caso hablemos. Hablamos de todo las veces que necesitamos. Logramos hacer un trabajo muy bueno. Tenemos toda la base. Hay 300 personas trabajando en esto.

- ¿A qué vino entonces aquí?



- Tenemos una reunión con la Policía de Nueva York. Tenemos una reunión con la INL, que es la parte de Justicia en narcotráfico. Y tenemos una reunión con el FBI. Esas son las reuniones del día lunes. Con lo cual nuestro objetivo sería profundizar ese tema. Hemos logrado abrir mucho juego en cuanto al intercambio de información. Hoy sin intercambio de información no existe ninguna fuerza de seguridad. Porque pensar que uno puede dominar la situación de un país per se es impensable. Sobre todo con un narcotráfico que en América triplicó, Colombia principalmente, triplicó la producción.