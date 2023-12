Paolo Rocca apoyó el "reseteo" de Argentina y pidió la reforma laboral ante Guillermo Francos

Por su estacionalidad, siempre a fin de año, el seminario Propymes que organiza Techint sirve, cada en cada cambio de gestión, para que Paolo Rocca le dé la bienvenida a un nuevo gobierno. Pasó con Mauricio Macri en 2015; con Alberto Fernández en 2019 y con Javier Milei este jueves. Con el ministro del Interior, Guillermo Francos, como interlocutor, Rocca apoyó el "reset de la Argentina" que propone el nuevo gobierno y pidió "consenso político" y "contención social".

"Estamos ante un cambio estructural, un reset de Argentina que va a abarcar a todos los sectores del país. Venimos de una crisis insostenible", comenzó el mandamás de Techint ante un auditorio colmado por su cadena de pymes proveedoras. La crisis, continuó, es producto de "distorsiones que se acumularon en los últimos años". Enumeró "la pérdida de equilibrios monetarios, la inflación, la acumulación de medidas de corto plazo" y otras.

Al cerrar el evento, ya sin Francos a su lado y hablándole al entramado pyme que es proveedor de Techint, Rocca habló del "lado B" de ese reset. "Anticipo una caída de la demanda en Argentina. El ajuste de las variables, la inflación, el gasto público, el sinceramiento de los precios relativos, van a trer una destrucción del nivel de actividad. Todos tenemos que anticipar lo que puede pasar", dijo

"Las empresas del grupo Techint van a tener que aumentar su proyección al exterior en todos los segmentos", anticipó. Y sostuvo que será clave el apoyo a las comunidades. "Hay que sostener a las comunidades en las que operamos, porque van a sentir el peso de la destrucción del producto per capita", adelantó. "Milei dijo que serán 18 a 24 meses, ojalá sea posible reducir este periodo de ajuste", prosiguió.

"Reset"

Rocca repitió la palabra "reset" varias veces. Es su lectura del programa económico que comenzó a mostrar el Gobierno, con fuerte devaluación del peso, ajuste del gasto y expectativa por un achicamiento del Estado una apertura al sector privado y una reforma laboral.

El CEO de Techint hizo su análisis del discurso del presidente Javier Milei: "En todo lo que el Presidente menciona, encuentro una visión positiva para el sector privado". "Veo un reset que abre oportunidades para el país. Las oportunidades del país son inmensas", dijo, y enumeró sectores como el petróleo, la minería y la economía del conocimiento.



Ese reset, advirtió, supondrá "un periodo muy duro". Rocca avisó que "recuperar la consistencia de las variables económicas va a requerir de mucho sacrificio y esfuerzo y mucha contención social". Por eso, hizo foco en dos puntos, antes de darle la palabra a Francos: "La capacidad para construir un consenso social y político sobre el futuro" y "el contenimiento (sic) social, mientras el país resetea sus variables".

Francos habló poco y se apoyó en las definiciones del ministro de Economía, Luis Caputo. "Tengo una pyme y sufrimos todos los problemas que ustedes sufren a diario y los queremos solucionar", dijo. Luego, respondió un puñado de preguntas del auditorio, compuesto por empresarios pyme.

Uno de ellos preguntó por las cargas sociales. Dio pie para que Rocca enfatizara en el concepto: "En algún momento hay que pensar una reforma laboral", dijo. "Un tema de estos años ha sido la informalidad. Hay que pensar en una reforma que permita llevarla al sector formal con una carga social sostenible", agregó. Hay empresarios y ejecutivos de su confianza aportando ideas al proyecto que prepara el Gobierno.

Rocca no habló de la competencia con China, que suele ser uno de sus hits en sus charlas abiertas con funcionarios. Tampoco de obra pública, el sector que más rápido sentirá la motosierra de Milei. Techint participó en el gasoducto Néstor Kirchner y espera tener su rol en la reversión del Gasoducto del Norte. Según supo este medio, hay gestiones con el Gobierno para que esa obra estratégica para el asegurar el abastecimiento de energía al norte del país no se interrumpa.

Como ocurrió con el gobierno de Macri, ex ejecutivos de Techint participarán de la gestión Milei. El caso más emblemático es el de Horacio Marin, que asumía formalmente este jueves la presidencia de YPF y se desempeñaba como ejecutivo de Tecpetrol.

El toque final de la charla amena la puso un empresario pyme, que le habló a Francos: "Quiero darle una felicitación para tu gobierno. No lo voté porque me parecieron unos loquitos, pero estoy asombrado por lo que está haciendo. Lo que dijiste es música para mis oídos", dijo. Hubo aplausos del auditorio un remate final de Rocca: "El año pasado, pedí un aplauso para Sergio (Massa) por haber venido y no me fue tan bien".